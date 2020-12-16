محمد بن راشد: تجاوزنا هدفنا قبل موعده بإنجاز عالمي

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تستعد للخمسين عاماً المقبلة من مسيرة التنمية والتطور معتمدة على رؤى أبنائها من المبدعين وأصحاب العقول والأفكار الاستثنائية. جاء ذلك، خلال تكريم سموه منتسبي الدفعة الأولى من الرؤساء التنفيذيين للتصميم الحكومي من «برنامج التعلم والتصميم الحكومي». وقال سموه: «نحن فخورون بشغف أبناء الإمارات لبناء مستقبل دولتهم بأدوات مبتكرة وأفكار استثنائية تعزز مسيرة التنمية وتدعم توجهاتنا للمستقبل الذي نطمح إليه».

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محمد بن راشد: فخورون بشغف أبناء الإمارات لبناء مستقبل دولتهم بأدوات مبتكرة

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