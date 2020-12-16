منال بنت محمد: نجاح جديد لم يكن ليتحقق لولا رؤية محمد بن راشد

دوّنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «تنفيذاً لهدف حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مع إطلاقه في 2015 بالوصول بالإمارات إلى مصافّ أفضل 25 دولة في العالم مساواةً بين الجنسين بحلول 2021.. حققت دولتنا المركز الـ18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وقبل انقضاء».

وتابعت سموها: «نجاح جديد لم يكن ليتحقق لولا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وحرص سموه على أن تكون المرأة حاضرة دائماً في مسيرة التنمية بإسهامات وأدوار تخدم أسرتها ومجتمعها ووطنها، وبتضافر جهود الجهات الحكومية التي ترجمت رؤية سموه إلى واقع مشرّف للمرأة في دولتنا استحق هذا التقدير العالمي».

وقالت: «إنجاز كبير نفخر بتحقيقه، خلال أقل من خمس سنوات، نهديه إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لما قدمته سموها لهذا الملف المهم في دولتنا من سند ودعم مستمرين على مدار سنوات طويلة، ما جعل من الإمارات نموذجاً ملهماً في منح المرأة المساحة الكافية للإبداع والتميز». وختمت سموها: «أشكر أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وأُقدِّر جهودهم في تنفيذ استراتيجيتنا وصولاً إلى إنجاز نوعي حافظت معه دولة الإمارات أيضاً على الصدارة عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، وأدعوهم لمواصلة العمل بذات الروح والإصرار لكي تكون الإمارات الأولى عالمياً في القريب».

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