علم الإمارات يوحد القلوب ويخفق بالريادة والتفوق

المصدر: أبوظبي، دبي ــ البيان ووام

تزامناً مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في 3 نوفمبر 2004، وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتوحد القلوب في الإمارات صباح اليوم، لتنبض بحب الوطن من خلال رفع علم الدولة عالياً في وقت واحد في جميع المؤسسات والوزارات والهيئات والمدارس، وفوق البيوت والمباني والميادين.

ويرفع علم الدولة في تمام الحادية عشرة صباحاً احتفاء بـ«يوم العلم»، المناسبة الوطنية، التي تعتبر فرصة للتعبير عن التلاحم والانتماء والولاء للدولة والقيادة الحكيمة، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

وقال عدد من أصحاب المعالي الوزراء، ومسؤولون ومواطنون: إن علم الإمارات سيظل على الدوام خفاقاً شامخاً، ليكون شاهداً على إنجازات نوعية هائلة حققت الدولة من خلالها الريادة والتفوق، كما أنه رمز للقيم النبيلة والعظيمة، وفي مقدمتها المحبة والتسامح والسلام.

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