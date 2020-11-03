مسؤولون وفعاليات اقتصادية: عَلَمنا عنوان المجد والنهضة

المصدر: متابعة - القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة، أن «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، مناسبة وطنية مهمة في حياة شعب الإمارات، لتأكيد الولاء للوطن ولقيادتنا الرشيدة وشعبنا الأبي، مؤكدين أن علمنا عنوان المجد وطريق التقدم على درب الإنجازات والنهضة، وأن يوم العلم مناسبة نجدد فيها مواطنين ومقيمين انتماءنا إلى علم دولة الإمارات، الذي يمثل قيماً إنسانية وإنجازات رائدة نعتز بها دوماً ونعمل بكل طاقتنا لتعزيزها ونحن نستعد للخمسين سنة القادمة من عمر الدولة، وفي يوم العلم نستحضر ذكرى الآباء المؤسسين الذين شقوا لنا طريق المجد لنقدم للعالم بأسره نموذجاً إنسانياً فريداً تلتقي فيه روح التسامح الإنساني بقيم العمل والإنجاز لخدمة التقدم العالمي.

تلاحم

وأكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، أن يوم العلم، هو مناسبة وطنية جليلة وغالية على قلوب جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، تتجسد فيها معاني التلاحم والترابط الوطني والتفاف الشعب حول قيادتنا الرشيدة في مشهد يعكس مشاعر الولاء والانتماء.

وأضاف الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان:«إن علم الإمارات هو رمز السلام والأمان والفرح والسعادة التي يعيشها جميع المواطنين والمقيمين والزائرين في الدولة، ويشكل يوم العلم فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء مكانة الإمارات، واليوم تشارك جميع الجهات والمؤسسات برفع علم الإمارات تعبيراً عن مشاعر الفخر والانتماء لدولة الإمارات، وتجديداً لعهد الولاء لنواصل معاً مسيرة الإمارات التنموية الرائدة في كافة القطاعات».

إنجازات

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «يذكرنا يوم العلم بكل ما حققته دولة الإمارات من إنجازات رائدة نعتز بها دوماً ونعمل بكل طاقتنا لتعزيزها ونحن نستعد للخمسين سنة القادمة من عمر الدولة، فنتقدم إلى الأمام باستمرار تحت راية الوطن موحدين في انتمائنا لدولتنا واخلاصنا لقيادتنا الحكيمة التي نتعلم منها الإخلاص لوطننا الغالي والتفاني في خدمته وإعلاء مكانته وهو يمضي إلى الصدارة العالمية في كل المجالات، وفي يوم العلم نستحضر ذكرى الآباء المؤسسين الذين شقوا لنا طريق المجد لنقدم للعالم بأسره نموذجاً إنسانياً فريداً تلتقي فيه روح التسامح الإنساني بقيم العمل والإنجاز لخدمة التقدم العالمي من أجل تحقيق السعادة للناس كافة دون تفرقة».

سيادة

وقال سلطان بطي بن مجرن المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهذه المناسبة، يطيب لنا أن نرفع أسمى التهاني لقيادتنا التي حملت الراية بأمانة وإخلاص، بعد أن استلمتها مصانة من الأيدي الكريمة للآباء المؤسسين، وحرصت على إعلائها في كل المناسبات وجميع المحافل الدولية، للتأكيد على سيادة وطن عزيز بشعبه، مجيد بإنجازات تحققت في زمن قياسي على كافة الصعد.

جهود

قال محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بمناسبة يوم العلم: «نحتفل اليوم كباراً وصغاراً، مواطنين ومقيمين بيوم العلم، هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، فيها نجدد عزمنا، ونؤكد التزامنا بتوحيد جهودنا وطاقاتنا، لنسير على نهج قيادتنا الرشيدة في العمل من أجل رفعة الوطن. إن علم الإمارات هو رمز اتحادنا، وقوتنا، وأملنا لرسم مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، فهنيئاً لنا جميعاً بيوم العلم».

ريادة

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون بمناسبة يوم العلم: يأتي هذا اليوم بعد سنة مميزة شهدت رفع علم الإمارات على أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ بكفاءات وابتكارات تكنولوجية وطنية وسواعد محلية، كما حققت الدولة الريادة عالمياً في سرعة وكفاءة الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» وتداعياتها بجدارة واقتدار».

فرحة

قال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي، مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «يمثل يوم العلم مناسبة وطنية ومحطة فخر في تاريخ أمتنا، لما تحمله من معانٍ سامية ستظل خالدة في قلوبنا، لننقلها إلى الأجيال القادمة، ولتظل حيّة في وجدانهم».

وأضاف «تزداد هذه المناسبة بهاءً لتزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم، حيث تقدم فرصة سانحة لنا للتعبير عن فرحتنا المخلصة التي تعمّ شوارع مدننا وبيوتنا ومؤسساتنا».

انتماء

وأكد سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن احتفالنا بيوم العلم في الثالث من شهر نوفمبر كل عام، رمز عزتنا، هو تعبير عن حبنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة ويعزز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، كما أنه يعلم الأجيال القادمة حب الوطن ويرسخ فيهم الولاء والانتماء له.

وأشار الظاهري في كلمه له بمناسبة «يوم العلم» الى أن مسيرة التمكين التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - منذ توليه مقاليد الحكم ساهمت في تعزيز مكانة دولتنا على مستوى العالم باعتبارها أحد أفضل النماذج في التطور الانساني والحضاري والاجتماعي والاقتصادي.

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