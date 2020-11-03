أعضاء في الوطني: «يوم العلم» يرسخ أبهى صور الوحدة والتلاحم

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن يوم العلم الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2012 كمناسبة وطنية سنوية، يحتفل بها شعب الإمارات تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الثالث من نوفمبر، هو مناسبة وطنية غالية على النفوس يجددون خلالها الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، مؤكدين أن الاحتفال يأتي هذا العام والإمارات تعيش مرحلة مفصلية في تاريخها وهي تستعد للخمسين عاماً المقبلة، حيث باتت اليوم أمام حقبة جديدة من الإنجازات.

وقال أسامة الشعفار إن يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية مهمة يجدد فيها أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة العهد والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، كما أنها مناسبة لاستذكار المنجزات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية، والبناء عليها لاستشراف مستقبل الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة. وأضاف أن العلم كان ولا يزال رمز العزة والشموخ واليوم ترتفع رايته خفاقة على سطح الفضاء، معلنة ريادة الدولة وتربعها مكانة مهمة بفضل الرؤية الحكيمة والعمل الجاد لحكومتنا المعطاءة، لتظل دولة الإمارات في صدارة الولاء والانتماء ولتبقى راية الوطن خفاقة في السماء.

يوم عظيم

ووصفت سارة محمد أمين فلكناز يوم العلم باليوم العظيم في تاريخ الوطن، فهو يوم يحتفل به الشعب والقيادة معاً تجسيداً لمشوار طويل خاضه الوطن بكل نجاح وثبات وطموح وعزم، مشيرة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعني ثقافة احترام العلم وبيان قدسيته بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها واستخدامه رمزاً للوطن والانتماء له، وأضافت استطاعت الدولة الفتية تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في شتى المجالات بفضل «البيت المتوحد» .

وقالت: في هذا اليوم نستذكر جهود آبائنا وأجدادنا المؤسسين الذين قدموا الغالي والنفيس لبناء وطن متميز ومتكامل قادر على التطور والصمود ومواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها، مضيفة أن القيادة الرشيدة سارت على درب الآباء والأجداد واستكملت مسيرة البناء والتنمية والنجاح والتطور بخطى ثابتة راسخة .

التلاحم تحت راية شامخة

وأكدت ناعمة المنصوري أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية مجيدة نحتفل خلالها برمز وحدتنا وتلاحمنا تحت راية شامخة تجسد أعظم صور الوحدة والسلام والتسامح الإماراتي والانتماء للوطن. وقالت في كلمة بمناسبة يوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام إنه في هذه الذكرى الغالية نجدد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة تحت راية العز والمجد والفداء لتبقى عالية شامخة شموخ الجبال بعزيمة شعب الاتحاد العظيم الذي يجسد أبهى صور التلاحم الوطني في «دار زايد» .

نهج حياة

وزفت صابرين اليماحي أرقى آيات التهاني للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم بمناسبة يوم العلم الذي تحتفل به الدولة كل عام، تمجيداً لمبادئ ألوانه وغرس قيمها في نفوس شعبها لتكون نهج حياة يسيرون عليه ليحافظوا على نعمة الوطن والأمن والأمان والتي يعود الفضل بها للقيادة الملهمة.

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