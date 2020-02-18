الشيخة فاطمة: منتدى المرأة العالمي مهرجان لدعم تمكين النساء في المجالات كافة

المصدر: أبوظبي - وام

وصفت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، منتدى المرأة العالمي - دبي 2020 بأنه مهرجان كبير لدعم تمكين المرأة في المجالات كافة.

وقالت سموها: «إن انعقاد هذا المنتدى الكبير في الدولة هو نتيجة الاهتمام العالمي بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مستويات عالية من التمكين في جميع المجالات بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الإماراتية للمرأة».

وأكدت سموها: «أن ما زاد من الاهتمام بالمنتدى العالمي والزخم الإعلامي والحضور الكبيرين له هو رعاية وافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمنتدى، حيث يدعم سموه المرأة بكل ما يمكنها من الوصول إلى أهدافها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد».

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «إن الحضور الكبير لهذا المنتدى وهو ما زاد على 3 آلاف شخصية من 87 دولة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم يعد التجمع الأكبر من نوعه في العالم، بالإضافة إلى قيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة».

وأشادت سموها بالجهود التي بذلتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، وفريقها الذين أشرفوا على تنظيم المنتدى .

وأوضحت: «أن استضافة الإمارات لمنتدى المرأة العالمي يؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، ويبرز التزام الإمارات وجهودها الحثيثة في دعم المرأة وتعزيز مساهماتها في شتى المجالات».

دعم

وقالت سموها: «إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أثمر إنجازات نوعية في كافة القطاعات، جعل الإمارات مؤثراً عالمياً في ملف المرأة، مشيرةً سموها إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها القيادة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين».

تشريعات

وأكدت سموها حرص كافة مؤسسات الدولة على تكثيف جهودها لتكون الإمارات الأولى عالمياً في ملف المرأة، مشيرة إلى أن الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف عبر العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية من حيث التمثيل البرلماني للمرأة بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء اجتماعه العام الماضي في مقر الاتحاد النسائي العام، دور كبير في دعم المرأة في كافة المجالات ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة».

مدلول

وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك إلى أهمية مدلول شعار المنتدى «قوة التأثير»، حيث أكدت أن التأثير الإيجابي يُسهم في تحسين الحياة ويُلهم الشعوب والأمم، مستشهدة في ذلك بالتجربة الإماراتية، وقالت: «إذا نظرنا إلى دولة الإمارات نجد أن تأثير قيادتنا الرشيدة ورؤيتها على مدار الـ 50 عاماً الماضية جعل من اسم الإمارات مرادفاً للإنجازات غير المسبوقة ونموذجاً عالمياً ملهماً للنجاح في كيفية تحويل التحديات إلى فرص»، مضيفةً «أن هذه الرؤية سيمتد تأثيرها ليجعل من الخمسين عاماً القادمة أكثر ريادةً وتميزاً».

نقلة نوعية

وأكدت سموها:«أن منتدى المرأة العالمي يمثل نقلة نوعية ويبرز الدور الذي تقوم به دولة الإمارات على المستوى العالمي، والأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لملف المرأة منذ بدايات الاتحاد، كما يشكل المنتدى عاملاً مهماً في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».