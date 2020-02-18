تيريزا ماي: ضرورة تحفيز الأجيال الجديدة من الشابات على تولّي مواقع قيادية

المصدر: دبي - البيان

أكدت تيريزا ماي، عضوة البرلمان ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ضرورة تحفيز الأجيال الجديدة من الشابات على تولي مواقع قيادية، وأهمية تشجيع الشباب على إدراك ما يمكن للمرأة أن تضيفه في مواقع العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة ماي في «الحلقة الشبابية» التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، والتي شارك فيها أيضاً كل من: معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وخلال الجلسة، شارك طلاب من «جامعة الإمارات» و«جامعة نيويورك - أبوظبي» و«أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» أفكارهم حول التوازن بين الجنسين، وآثار ونتائج تمثيل المرأة في مجالات العمل المختلفة، واستراتيجيات ردم الفجوة بين الجنسين.

وقالت تيريزا ماي، وهي ثاني امرأة تولّت رئاسة الوزراء في تاريخ المملكة المتحدة خلال الفترة من 2016 إلى 2019 رداً على سؤال ما يعنيه مفهوم المساواة بين الجنسين بالنسبة لها: «تعني المساواة بين الجنسين بشكل أساسي أن يحصل الرجل والمرأة على فرص متساوية.

ولتحقيق ذلك، نحتاج أن يكون لدينا منظومة تشريعية لا تميز ضد المرأة، وأن نضع آليات من شأنها تمكين النساء من تحقيق أقصى ما يمكنهن الوصول إليه.

ويتعين علينا تغيير النظرة السائدة أيضاً لضمان ألا تكون هناك انحيازات مسبقة بناء على النوع الاجتماعي حول ما يمكن لأي شخص تحقيقه، فبإمكان الرجل أو المرأة، أي منهما، أن يكون في موقع القيادة».

وحدّدت ماي انخفاض نسبة تمثيل المرأة كواحد من التحديات الرئيسية التي واجهتها أثناء العمل في مجالات يُهيمن عليها الرجال عادة.

دور

ومن جانبها قالت معالي شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب: «الدور المؤثر للمرأة الإماراتية في دفع مسيرة دولتنا ودعم التنمية في عالمنا، والذي ناقشناه في الحلقة الشبابية اليوم، يستلهم رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيس الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».