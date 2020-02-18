تطوير أدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى المرأة العالمي، عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ورشة عمل، بالتعاون مع «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، تم خلالها مناقشة سبل تطوير مجموعة أدوات لأفضل الممارسات العالمية حول التوازن بين الجنسين.

وفي هذه المناسبة، أعربت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، عن تقديرها لجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل أحد الشركاء الرئيسين للمجلس، مؤكدة أن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة المستمرة بين الجانبين، بما تتضمنه من مساحة لتبادل الخبرات والتجارب الملهمة، وبما يخدم الأهداف المشتركة في مجال دعم المرأة.

وقالت: «نسعى لتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتسريع جهود دعم المرأة عربيا وعالمياً، هناك حاجة حقيقية إلى تطوير مجموعة من الأدوات الفعالة القابلة للتطبيق والمستوحاة من أفضل التجارب العالمية، وبما يتوافق مع احتياجات والمعطيات المحلية لكل دولة، ونحن حريصون على استمرارية الحوار بين كل الأطراف المؤثرة وكل من يملك تجارب ناجحة في هذا المجال، لنكون أقدر على توفير مقومات التميز للمرأة في كل المجالات، لا سيما المتعلق منها بصناعات المستقبل».

استعرضت الورشة مجموعة من المقاربات للتعريف بأفضل الممارسات حول التوازن بين الجنسين وتطوير نماذج تطبيقية لها، بحيث تكون عملية وقابلة للتطبيق عبر سياقات متنوعة، وشارك في نقاشاتها عدد من الشخصيات البارزة في مضمار التوازن بين الجنسين، إذ تمّ طرح أمثلة عملية وأفكار تتعلّق بتحديد أفضل ممارسات المساواة بين الجنسين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخارجها.

وتمّ اختيار المشاركين في الورشة من أعضاء المجلس العالمي لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة المتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وغيرهم من مختلف الدول والاختصاصات.

مشاركون

وضمّت قائمة المشاركين في الورشة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ«مؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية»، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وحصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع لشؤون التنمية الاجتماعية، وشمسة صالح، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وعائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وأمادو با، الرئيس التنفيذي لـ«أول أفريكا»، وليليا ناس، مدير مكتب الدول العربية بالمركز الدولي للتجارة.