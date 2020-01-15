محمد بن راشد يطلق «حي المستقبـــل» ويعلن دبي عاصمة للاقتصاد الجديد

المصدر: دبي - وام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أمس مشروع «حي دبي للمستقبل»، عبر ربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، ليكون أكبر منطقة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة، وتضم تسهيلات تمويلية وتشريعية غير مسبوقة.

ووجّه سموه بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية لتصل إلى تريليوني درهم خلال 5 سنوات، وبتكثيف وتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي عبر إنشاء 50 مكتباً في 50 دولة حول العالم للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي.

كما وجه سموه بإنشاء صندوق بمليار درهم لدعم شركات الاقتصاد الجديد ضمن حي دبي للمستقبل وستعمل المنطقة الجديدة على تعزيز مكانة دبي وجهة مفضلة للمواهب العالمية والخبرات ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحول إمارة دبي إلى وجهة أعمال وبيئة استثمارية متكاملة تضم تسهيلات استثنائية، خاصة في مجال الاقتصاد الجديد.

أجندة الخمسين

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لمجلس دبي: «الاقتصاد الجديد أو اقتصاد المستقبل سيكون محوراً رئيسياً في أجندة الخمسين هدفاً التي نسعى لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة».

وأضاف سموه أن دبي ستكون عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد.. لافتاً سموه: «مجلس دبي سيركز على فتح قطاعات اقتصادية جديدة للإمارة وتحقيق تحولات في قطاعاتها الحالية»، مضيفاً سموه أننا نسعى لقفزة كبيرة في تجارة دبي الخارجية عبر تحفيز وتنشيط وتطوير مستمر لكافة أدواتها اللوجستية والتشريعية والخدماتية وتطوير شراكات دولية جديدة.

وتابع سموه: «خمسون مكتباً لدبي للترويج التجاري والسياحي ستكون في القارات الخمس وتوحيد الجهود الخارجية سيحمل نتائج أفضل لاقتصاد دبي».

وأردف سموه: «طلبت توجيه رسائل لكافة مديري الدوائر والشخصيات العامة في الإمارة لرفع مقترحات تطويرية لي مباشرة تحقق تحولات إيجابية في مسيرتنا».

قفزة تنموية

وأضاف سموه أن 2020 سيكون البداية لقفزة تنموية ضخمة، وهو عام التغيير الكبير الذي سينقلنا للعشرين عاماً القادمة بكل قوة.

فتح الأسواق

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع مستهدف جديد لحجم تجارة خارجية غير نفطية بحجم يصل إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وكلف سموه سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية بمسؤولية هذا الملف عبر فتح أسواق خارجية جديدة للإمارة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية.

وذلك من خلال تشكيل لجنة لإدارة هذا الملف وتحقيق الأهداف المرجوة عبر كافة الوسائل التحفيزية والترويجية. وسوف يتعين على اللجنة تقديم خطة خلال 30 يوماً من انعقادها.

بحث تتضمن وضع تصور لفتح أسواق جديدة لتجارة دبي الخارجية وعقد شراكات دولية استراتيجية وتعزيز تنافسية الصادرات المحلية واستحداث قطاعات تصدير جديدة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية في الإمارة وترسيخ قدرات الخطوط الملاحية الدولية التي تديرها الإمارة.

مكاتب ترويجية

إلى ذلك، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء ترؤسه الاجتماع بتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي لدبي في المجال التجاري والسياحي والاستثماري، وذلك عبر تأسيس 50 مكتباً للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي في 50 دولة حول العالم تتولى توفير مراكز موحدة تستطيع خدمة قطاعات متعددة من المستثمرين والمبدعين والتجار والسياح والمواهب العالمية .

وتعزيز الحضور الدولي لإمارة دبي وخفض تكاليفها التشغيلية في الخارج ومضاعفة أثر جهودها الترويجية عالمياً، بالإضافة إلى زيادة صادرات دبي السلعية والخدمية والعلمية والثقافية والإبداعية وغيرها، علاوةً على زيادة إيرادات دبي السياحية والاستثمارية والمالية والعلمية وتعزيز جاذبيتها للكفاءات والمهارات والطلاب وغيرها.

وستكون مبادرة «حي دبي للمستقبل» مظلة لمجموعة من المشاريع المشتركة التي سيتم إطلاقها بما يترجم مخرجات وثيقة 4 يناير 2020 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعهد فيها سموه بمواصلة العمل على تطوير إمارة دبي، عبر دعم احتضان المواهب الوطنية والعالمية.

وبناء شراكات جديدة توفر فرص العمل والتمويل لرواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب تبني العديد من المبادرات التحفيزية لتسهيل تأسيس شركات جديدة وإطلاق أفكار مبتكرة في مجال تصميم اقتصاد المستقبل.

نافذة للتراخيص

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات على تويتر: «عقدنا اليوم الاجتماع الثاني لمجلس دبي أطلقنا خلاله حي دبي للمستقبل.. منطقة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد.. وسنطلق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل وصندوق مبدئي بمليار درهم لدعم هذه الشركات ونافذة واحدة للترخيص والتمويل والاستشارات.. دبي ستكون عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة».

وأضاف سموه: حي دبي للمستقبل سيربط أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وسيضم مركزاً لأبحاث اقتصاد المستقبل، وحاضنات أعمال، وصندوق تمويل، ومرافق سكنية لرواد شركات الاقتصاد الجديد، وفعاليات عالمية للاقتصاد الجديد، نحن العاصمة الجديدة للاقتصاد الجديد.

كما وجهنا خلال اجتماع مجلس دبي بأن يكون هدفنا لتجارة دبي الخارجية غير النفطية هو تريليونا درهم خلال خمس سنوات.. وشكلنا فريقاً لوضع خطة تحفيزية وتشريعية ولوجستية وفتح أسواق جديدة لصادراتنا لتحقيق هدف التريليونين بحلول 2025.

وقال سموه: «وجهنا خلال ترؤسنا لاجتماع مجلس دبي بترسيخ حضورنا الدولي.. وتأسيس خمسين مكتباً للترويج التجاري والسياحي والاستثماري لدبي في القارات الخمس.. نهدف لتعزيز صادراتنا السلعية والإبداعية وتعزيز وارداتنا السياحية والاستثمارية ومن الكفاءات البشرية.. دبي باقية وتتوسع».

وأضاف سموه أن العمل ضمن مجلس دبي سيتضاعف خلال الفترة القادمة، و2020 هو عام تغييرات كبرى وتحولات حقيقية في رحلتنا نحو العشرية القادمة.. ورسالتي «للأقوياء» من فريق العمل أن يستعدوا لهذه الرحلة.

10 مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل

من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق 10 مبادرات لدعم اقتصاد المستقبل، عبر توفير بيئة استثمارية وتقنية وتشريعية وخدمية وتحفيزية هي الأفضل والأكثر جذباً من نوعها في المنطقة والعالم تشمل:

1 صندوق لرواد اقتصاد

المستقبل بمليار درهم

هو صندوق بقيمة مليار درهم مخصص لرواد اقتصاد المستقبل في دبي والمنطقة بهدف توفير كل أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات التكنولوجية الناشئة خاصة في المراحل التأسيسية الأولى. ويهدف الصندوق إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة في المنطقة لتأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.

2 مكتب لإصدار الإقامات ورخص المشاريع المبتكرة

سوف يتم تأسيس مكتب لشركات اقتصاد المستقبل معني بإصدار إقامات خاصة لرواد المستقبل، مدتها خمس سنوات، كما يوفر خدمات إصدار رخص المشاريع المبتكرة، إلى جانب توفير تسهيلات بنكية لرواد اقتصاد المستقبل، وتوفير خدمات قانونية لرواد الأعمال بمعايير عالمية، وتوفير مساحات عمل مرنة، بالإضافة إلى توفير خدمات تدريبية وورش عمل.

3 رخص تشريعية لابتكار وتجربة التقنيات

تحت هذه المبادرة، سيكون بإمكان رواد اقتصاد المستقبل، من خلال مختبر التشريعات ومنطقة 2071، الحصول على رخص تشريعية لتجربة ابتكاراتهم في مساحات مخصصة لذلك تكون بمثابة مناطق تجريبية. ومن شأن هذه المناطق التجريبية أن تسهم في دعم اقتصاد إمارة دبي. ومن الأمثلة على المناطق التجريبية للابتكار منطقة تجربة السيارات ذاتية القيادة، ومنطقة تجربة الطائرات من دون طيار للاستخدامات المدنية، ومنطقة تجربة الذكاء الاصطناعي في المستشفيات، ومنطقة تجربة الواقع الافتراضي والمعزز في المراكز التجارية.

4 خيارات سكنية مخفضة للرواد

بموجب هذه المبادرة، يستطيع رواد اقتصاد المستقبل الاستفادة من الخيارات السكنية المتاحة بسعر يقل عن 3000 درهم شهرياً للوحدة السكنية. ولهذا الغرض، سوف تقوم منطقة 2071 بعقد شراكات مع مطورين عقاريين لتوفير خيارات سكنية بالسعر المستهدف.

5 نافذة موحدة للتمويل والاستشارات

من خلال هذه المبادرة، سوف يتم تخصيص مساحة ضمن منطقة 2071 كنافذة موحدة للعديد من رواد الأعمال وأصحاب الخبرات والمستثمرين في اقتصاد المستقبل، بحيث تستطيع شركات اقتصاد المستقبل عبر هذه النافذة الحصول على التمويل والاستشارات اللازمة لبدء أنشطتها وتوسيعها.

6 بورصة جديدة للشركات

هي بورصة مخصصة لشركات اقتصاد المستقبل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، تتيح المجال لها للحصول على التمويل ورفع رأس المال وفق نظام أكثر مرونة.

وتهدف البورصة الجديدة إلى توفير البنية التحتية اللازمة لشركات اقتصاد المستقبل من أجل الحصول على التمويل والتقليل من أعباء إجراءات الاكتتابات العامة الأولية، وذلك لتحفيز المستثمرين على الاستثمار وتداول الأسهم، مع تسهيل طرق بيع حصصهم الاستثمارية.

7 أكبر مساحة لحاضنات ومسرعات الشركات

سوف تكون هذه أكبر حاضنة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة شركات اقتصاد المستقبل في مراحلها التأسيسية الأولى، من خلال توفير التدريب في مجال الابتكار وتطوير النماذج الأولية، إضافة إلى توفير الفرصة للاستفادة من خدمات شبكة الشركاء والمرافق المتاحة.

8 مركز متخصص لتصميم البحوث التطبيقية

سوف يسهم مركز أبحاث اقتصاد المستقبل في تصميم البحوث التطبيقية من خلال العديد من المختبرات المتخصصة «في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرهما»، بحيث يشكل المركز منصة للأبحاث العلمية والتعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص.

ومن الأمثلة على المختبرات المتخصصة، تحت مظلة المركز، مختبر الأنظمة الروبوتية، الذي يهدف إلى دعم وتوحيد جهود الجهات الرئيسية في تطوير قطاعات علوم الكمبيوتر والروبوتات من أجل القطاعين الحكومي والخاص.

9 تخريج شركات من الجامعات

برنامج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع طلاب الجامعات، الحكومية والخاصة في الدولة، على تأسيس شركات اقتصادية، بحيث يعمل الطلاب في مرحلة التسريع على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات اقتصاد المستقبل.

وسوف يوفر البرنامج العديد من الخدمات المساندة لدعم الطلاب المبتكرين، تشمل تخصيص مساحات للعمل، وتقديم التوجيه والإرشاد، وتوفير مواد تعليمية وتثقيفية، علاوة على توفير فرص للحصول على المنح والتمويل من جهات حكومية وخاصة.

10 فعاليات تستهدف توفير منصات عالمية

سوف يستضيف حي دبي للمستقبل أكبر وأهم الفعاليات والمؤتمرات الدولية الساعية إلى توفير منصات عالمية لرواد اقتصاد المستقبل للتواصل من خلالها واستشراف آفاق النمو وعرض مشاريعهم أمام جمهور أكبر.

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