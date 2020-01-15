مكتوم بن محمد : انطلاقة جديدة نحو دبي أكثر نجاحاً وتفوقاً

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي، إن مجلس دبي عقد اجتماعه الثاني برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حيث تابع سموه مستجدات تنفيذ القرارات السابقة ووجهنا بضرورة حث الخطى للإسراع في تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس. يريد سموه أن يجعل من عام 2020 نقطة انطلاقة جديدة نحو دبي أكثر نجاحاً وتفوقاً.



وأضاف سموه في تغريدة على تويتر: «الشأن الاقتصادي كان أساساً لاجتماع مجلس دبي حيث وجه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمضاعفة حجم التجارة الخارجية، وتوحيد جهود الترويج والتسويق الخارجي للإمارة من خلال مراكز موحدة، ووصْل مركز دبي التجاري العالمي مع أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي لخلق حي دبي للمستقبل ليكون محوراً لمستقبل اقتصاد دبي».