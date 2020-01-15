بورصة شركات المستقبل.. وسائل تمويلية مبتكرة

المصدر: (دبي - البيان)

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، إن خطوة إطلاق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل يمثل خطوة نوعية لترسيخ مكانة دبي حاضنة للأعمال وبيئة مثالية لاستثمارات الثورة الصناعية الرابعة ونمو الشركات الابتكارية المرتبطة بها.

وأوضح أن البورصة الجديدة قد لا تأخذ الشكل التقليدي للبورصات المتعارف عليها، لتصبح منصة تعرض أفضل شركات التكنولوجيا المالية من مشاريع ناشئة ومؤسسات مالية وشركات تقنية من حيث الأداء بهدف رفع رؤوس أموالها أو دخول مستثمرين استراتيجيين لمساعدتها على التوسع.

وذكر أن «السيليكون فالي» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة لديه بعض النماذج التمويلية لدعم المبادرات والأعمال من خلال طرق تمويلية جديدة خارج نطاق الهياكل التنظيمية التقليدية والقديمة، ومنها إيجاد التمويل اللازم من خلال دخول المستثمرين ورؤوس الأموال وشراء حصص عبر محافظ الاستثمار دون الإدراج في الأسواق المالية.

ولفت إلى أن هناك نوعية من الشركات لا يتم إدراجها في أسواق الأسهم وتتوافر لديها الرغبة القوية في الاستثمار، وهنا يأتي دور البورصة الجديدة المبتكرة في دبي، موضحاً أن الشركات التي ستدخل هذه البورصة لا ينطبق عليها قوانين الشركات المساهمة سيكون لها لوائح وتشريعات منظمة تسري على الاستثمارات الخاصة.

وقال: إن تدشين صندوق مبدئي بمليار درهم لدعم هذه الشركات يعتبر خطوة استراتيجية من خلال توفير آلية تمويل حكومية تسمح بالدخول كمستثمر في رؤوس أموال تلك الشركات والتي عادة ما تبحث عن فرص تمويلية من أجل تحسين وتطوير خدماتها، وتحسين موقعها التنافسي.