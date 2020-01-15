«حي المستقبل» يربط أبراج الإمارات بالمركزين التجاري والمالي

المصدر: دبي – وام

يضم مشروع «حي دبي للمستقبل» 3 مناطق بارزة في دبي تشمل مركز دبي التجاري العالمي ومنطقة أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي حيث ساهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في اقتصاد دبي ودولة الإمارات.

حيث سيتم الربط فيما بين هذه المناطق بواسطة جسر مستوحى تصميمه من متحف المستقبل.

وسوف يسهم التكامل بين مركز دبي التجاري العالمي وأبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي في جعل «حي دبي للمستقبل» أكبر منطقة للابتكار في العالم ما يعمل على ترسيخ مكانة دبي الريادية أكبر مركز اقتصادي إقليمياً وتوفير المزيد من فرص النجاح لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

المركز التجاري

يشكل مركز دبي التجاري العالمي شاهداً على نجاح دبي في تطوير التجارة والسياحة وتنويع الاقتصاد في الإمارة وأعلن المركز عن خطط ومشاريع مستقبلية تدعم مبادرة حي دبي للمستقبل.

بحيث تتضمن تقديم مجموعة من الحوافز لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال عبر توفير خيارات مناسبة للمساكن والمكاتب.واحتفل المركز مؤخراً بالذكرى الأربعين لتدشينه حيث كان آنذاك أعلى مبنى في المنطقة بطوابقه الـ 29 ليصبح أيقونة إماراتية تظهر على الأوراق النقدية من فئة «100 درهم».

أبراج الإمارات

شكل افتتاح أبراج الإمارات عام 1999 معلماً رئيسياً في دبي، وتحولت أبراج الإمارات في الآونة الأخيرة إلى مساحة عمل متكاملة ومصممة بشكل هادف لربط الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة والمستثمرين من أجل المشاركة في خلق المستقبل.وتضم منطقة الأبراج العديد من الجهات الحكومية والمبادرات الرائدة مثل مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومنطقة 2071 .

ومتحف المستقبل ومكتب المستقبل المصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تشكل إضافة مهمة لمسيرة دبي نحو الريادة العالمية في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.

دبي المالي العالمي

احتفل مركز دبي المالي العالمي في يناير الماضي بالذكرى 15 لتأسيسه ونجاحه في استكشاف اتجاهات جديدة في الخدمات المالية ويعتبر من أهم المراكز المالية الرائدة في المنطقة ويضم حالياً أكثر من 23 ألف موظف في أكثر من 2000 شركة.