دبــي تبهر العــالم بحفـل افتتـاح مبدع لمهرجان التسوق

المصدر: دبي - البيان

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمس حفل الانطلاق المبهر لفعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان دبي للتسوّق.

حيث أعطى سموه إشارة البدء إيذاناً باستهلال العروض الضوئية وعروض الليزر على واجهة «برج خليفة»، في أول أيام المهرجان، الذي يعد أكبر حدث من نوعه، ومن المتوقع أن يستقطب أعداداً قياسية من الزوار، سواء من داخل دولة الإمارات، أو من المنطقة ومختلف دول العالم.

فقد رسخ مهرجان دبي للتسوق على مدى السنوات الـ25 الماضية مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية التي تمزج بين الترفيه والتسوق، ليعزز بذلك من جاذبية دبي بالنسبة للسياح وخاصة من المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب أوروبا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.من دول المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وشمل حفل الافتتاح، الذي حضره اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عروضاً متميزة للألعاب النارية، ترافقت مع عرض نافورة دبي على أنغام أغنية (دبي كوكب آخر) للفنان راشد الماجد تم إنتاجها خصيصاً للدورة الـ 25 للمهرجان.

وهي امتداد لأغنية «دبي دانة الدنيا» التي تم إطلاقها خلال الدورة الأولى لمهرجان دبي للتسوّق في العام 1996.

وشهد عشرات الآلاف من المدعوين والجمهور أمسية غنائية، شارك بها نخبة من أبرز المطربين العرب، حيث قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والشاب خالد، والفنانة شيرين عبدالوهاب نخبة من أروع أغانيهم، كما كان الجمهور على موعد مع العديد من العروض المتميزة التي تحتفي بمسيرة المهرجان، وغيرها من الفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة.

وسيقام اليوم حفل غنائي في تمام الساعة 8:30 مساءً يحيه النجم البريطاني ليام باين، العضو السابق في فرقة One Direction، والمغنية جورجا سميث، كما ستستضيف أوبرا دبي حفل هولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم.

وخلال أيام المهرجان، سيكون الجمهور والزوار من داخل وخارج الدولة على موعد مع روزنامة حافلة من الأحداث والفعاليات الترفيهية والفنية، إلى جانب عروض رائعة للتسوق مع قيام نحو 4000 متجر بتوفير عروض ترويجية وخصومات تصل إلى 75% على أكثر من 1000علامة تجارية.

كما قدّمت ستة مراكز تسوّق تابعة لماجد الفطيم تخفيضات وصلت إلى 90% لمدة 12 ساعة (امتدت من منتصف يوم أمس حتى منتصف الليل)، وفاز 25 متسوّقاً ببطاقات هدايا بقيمة 10000 درهم لكل منهم لاستخدامها للتسوّق خلال فترة المهرجان في تلك المراكز.

ورسمت عروض الألعاب النارية لوحة فنية في سماء دبي في «ذا بييتش»، و«لامير»، و«السيف»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«خور دبي»، كما انطلقت الأسواق الخارجية في «السيف»، و«لاست إكزت الخوانيج»، والرقة، وحتا لتأخذ زوّارها في رحلة تراثية عبر تاريخ دبي، بالإضافة إلى العروض الترفيهية ووجهات التسوّق المتنوعة.

ستشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الجديدة مثل الأسواق الخارجية، والتي سيتم تنظيمها في مناطق مختلفة حول المدينة مثل حتّا والرقة والخوانيج والسيف وسيتي ووك، وسيحمل كل من هذه الأسواق فكرة رئيسية مختلفة، ويعود السوق الموسمي بدورته السابعة في برج بارك، وسط مدينة دبي.

كما يشهد المهرجان فعاليات الجديدة للمرة الأولى منها تحدّي (Yalla DSF) تقدمة كلوب أباريل، وهي عبارة عن لعبة تفاعلية متوفرة عبر الهواتف المتحركة بأربع لغات هي الإنجليزية والعربية والماندرين والروسية.

وتأتي اللعبة بالتعاون مع مجموعة أباريل وتتيح الفرصة للمشاركين للفوز بجوائز حصرية يمكن الحصول عليها بشكل فوري. وللمرة الأولى أيضا، سيقدّم دبي فستيفال سيتي مول مهرجان ليغو الأول من نوعه، حيث يمكن للأطفال والبالغين التفاعل مع 11 منطقة تركّز كلٌ منها على إحدى العلامات التجارية التابعة لشركة LEGO.

ويمكن لزوّار دبي فستيفال سيتي مول الاستمتاع بمشاهدة عرض «تخيّل ليغو»، والذي تصاحبه عروض النار والليزر والضوء، ابتداءً من 8 يناير المقبل.

وسيحصل عشّاق المأكولات على موعد مع تخفيضات تبلغ 25 % في أكثر من ألف مطعم مع عضوية زوماتو الذهبية، حيث يقدّم مهرجان دبي للتسوّق بالتعاون مع تطبيق زوماتو قائمةً بالمطاعم التي ستمنح ضيوفها هذا التخفيض عند تناول المأكولات في المطعم، كما يقدّم التطبيق تخفيضاً بنسبة 25 % على رسوم العضوية الذهبية.

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