«أم كلثوم» تشدو بأروع أغانيها في دبي أوبرا

المصدر: دبي - البيان

كانت «دانة الدنيا»، أمس، على موعد مع السيدة أم كلثوم، حيث تجلت القصيدة والموسيقى العربية بكامل سحرها على خشبة دبي أوبرا التي استضافت حفل «أم كلثوم بتقنية الهولوغرام».

والذي أقيم على هامش فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق، بنسخته الـ25. ترحيب لافت حظيت به كوكب الشرق أم كلثوم في دبي، بمجرد إطلالتها على خشبة دبي أوبرا، في حفل كامل العدد، لتفتتح الحفل على وقع إيقاعات أغنيتها «أنت عمري»، وسط تصفيق جماهيري حار، لتعيد إلى الذاكرة تلك الحفلات التي أقامتها قبل نحو 44 عاماً

. حضور «الست» على خشبة دبي أوبرا لم يقل حرارة وهيبة عن سابق إطلالاتها على المسارح في مصر والمنطقة العربية، أو عن تلك الحفلات الغنائية التي أقامتها خلال حياتها. في دبي أطلت السيدة أم كلثوم بكامل هيئتها، لتحلق في فضاء الأوبرا، لتزيد بصوتها من سحر «دانة الدنيا»، فيما تمايل الجمهور على سحر هذه الأغنيات، مرددين مع «كوكب الشرق» كلماتها التي طالما حفظوها عن ظهر قلب.

لم يقتصر حفل أم كلثوم بتقنية الهولوغرام، والذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، على أغنية «أنت عمري»، وإنما زادت عليها بعضاً من تشكيلة روائعها الغنائية التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الناس، رغم مضي 44 عاماً على رحيلها. «أم كلثوم بتقنية الهولوغرام»، كانت من أجمل هدايا مهرجان دبي للتسوق، وهو الذي يحتفل بمرور ربع قرن على انطلاقته الأولى.