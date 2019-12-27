شيرين عبدالوهاب: دبــي عروس نفخر بها

المصدر: دبي - البيان

لم يكن العام الجاري هيناً على الفنانة شيرين عبدالوهاب، ففيه كثرت أزماتها التي وضعتها في مواجهة مع الجمهور والإعلام، إلا أن شيرين بدت أمس، أشبه بملكة استقبلتها الجماهير بحرارة بالغة، رفعت من منسوب محبتها في القلوب.

أطلت شيرين عبدالوهاب على جمهورها وفي جعبتها الكثير من الأغنيات التي حفظوها عن ظهر قلب.

«إذا كان هناك عروس الليلة.. فعروستنا هي دبي، المدينة التي نفخر بها جميعاً، وإن شاء الله نرى بقية بلداننا العربية مثلها». بهذه الكلمات خاطبت شيرين الجمهور الذي طالبته بمشاركتها الغناء.

شيرين التي رقصت على المسرح بفستانها الخمري، هنأت الجمهور بحلول رأس السنة الميلادية، معتبرة أن هذا الحفل هو للفرح، ولكنها في الوقت نفسه أغدقت على الجمهور بأغنياتها الرومانسية التي تفيض حباً وفرحاً، وتلك التي امتازت بإيقاعها السريع، فكانت على رأسها «أنا مش بتاعت الكلام ده»، التي تمايل الجمهور على نغماتها ورددوا كلماتها بصوت واحد.

بين الأغنية والأخرى، لم تتوقف شيرين عبدالوهاب عن مداعبة الجمهور ببساطة كلماتها، ما زاد من منسوب الحماس لدى الجمهور الذي ظل يطالبها على الدوام بتقديم المزيد من الأغنيات التي قادت شيرين عبدالوهاب نحو عرش النجومية.

شيرين أضاءت بأغنياتها ورومانسيتها ليل «دانة الدنيا» وملأت قلوب الحضور فرحاً وحباً، بما قدمته من أغنيات جميلة.