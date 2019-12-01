اليوم الوطني الـ48.. الإمارات تحتفي غداً بإنجازات تعانق النجوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقام الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الــ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الاثنين، في استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، تحت شعار «إرث الأولين».

وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال استكمال جميع الاستعدادات لتنظيم الاحتفال الأضخم في تاريخه. وتحتفل الإمارات بالثاني من ديسمبر هذا العام، ذكرى قيام دولة الاتحاد، وهي تواصل مسيرتها الاستثنائية نحو المستقبل بإنجازات غير مسبوقة في «عام التسامح» 2019، عانقت من خلالها النجوم ورفعت سقف الطموحات. وعانقت الإمارات في عام 2019 الفضاء، وعززت حضور المرأة برلمانياً مناصفة مع الرجل، كما واصلت نسقها التصاعدي في تقارير التنافسية العالمية.

وأطلقت، خلال الاجتماعات السنوية للحكومة، 4 استراتيجيات وطنية في مجالات القوة الناعمة والثورة الصناعية الرابعة والتعليم العالي والأمن المائي، واعتمدت الميزانية الاتحادية 2020 بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز التي تُعد الكبرى منذ تأسيس الدولة.

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