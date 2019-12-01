مدرسة الاتحاد في جميرا تنظم مهرجاناً تراثياً

المصدر: دبي - البيان

بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، احتفلت مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، الذي أقيم على شكل مهرجان وطني تراثي واشتمل على العديد من الفعاليات والفقرات الهادفة تحت عنوان «طموح زايد.. من الصحراء إلى الفضاء».

وتفقدت معالي حصة بوحميد، جانباً من فعاليات المهرجان في مختلف أقسام المدرسة، بمرافقة ممثلين عن مجلس إدارة العربية لتطوير التعليم، وعدد من الضيوف والمسؤولين، الذي أبدوا إعجابهم وشكرهم لإدارة المدرسة التي تعتز بالقيم وتحافظ على غرسها في نفوس طلبتها.

وشارك في المهرجان الوطني، اللواء محمد بن فهد، مساعد القائد لشؤون الأكاديمية والتدريب والمشرف العام على مدارس حماية، الذي استمتع بحضور الاحتفال إلى جانب أحفاده الطلبة في المدرسة. فيما عبّر أولياء الأمور والطلبة والهيئة التدريسية والإدارية عن فخرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة من خلال فقرات متنوعة ضمن مشاركتهم الفعالة في الاحتفال.