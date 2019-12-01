«التنمية السياحية» بعجمان تحتفل باليوم الوطني بطابع تراثي

المصدر: عجمان - البيان

احتفلت دائرة التنمية السياحية في عجمان ومؤسسة المواصلات العامة باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات في ساحة الشهداء (حديقة العلم) بمنطقة الجرف على مدى سبعة أيام، خلال الفترة من 27 نوفمبر الماضي إلى 3 ديسمبر الجاري، يومياً ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساءً، وسط حضور كبير من قبل الأفراد والعائلات، حيث اتسمت الاحتفالات بطابعها التراثي المميّز وعكست العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.وبدأت الاحتفالات بالنشيد الوطني، ثم أدّت الفرق الموسيقية التقليدية عدداً من الأناشيد الوطنية والأغنيات الشعبية، التي تجاوب معها الحضور بحماس كبير، واشتمل برنامج الاحتفالات على ركن الشهيد، وفعاليات خاصة بالأطفال، ومسابقات تراثية للجمهور، وعروض الفرق الشعبية والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ركن الحظيرة، والعديد من الفعاليات.