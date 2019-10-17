«ويتيـكــس» يسـتـعرض تــطــورات وحلول الطاقة المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، تنظم «كهرباء دبي» معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2019» في دورته الــ 21.

وذلك بهدف استعراض آخر التطورات العالمية والحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية، كما يتيح المعرض فرص أعمال وشراكات محتملة تعمل على تعزيز قطاع الأعمال. واستقطبت الهيئة خلال هذه الدورة من المعرض أكثر من 100 راع وشريك وداعم.

تخصص

ويقام المعرض في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، وذلك بالتزامن مع الدورة الـ 4 من معرض «دبي للطاقة الشمسية»، أكبر معرض متخصص في تقنيات الطاقة الشمسية في المنطقة. وتنظم الهيئة المعرضين تحت مظلة الدورة الـ 6 من الأسبوع الأخضر.

واستقطبت دورة هذا العام من المعرض 6 شركات في فئة الراعي الماسي هي: «دائرة الطاقة في أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة «أكوا باور»، والمدينة المستدامة في دبي، ومدينة الشارقة المستدامة، وشركة سيمنس»، إضافة إلى راع واحد في فئة راعي التيتانيوم هي مجموعة «إيه بي بي» السويسرية، و 20 راعياً في فئة الراعي الاستراتيجي، و 7 رعاة بلاتينيين و 38 راعياً ذهبياً.

وتشارك «مؤسسة دبي للإعلام» وقناة «سي إن بي سي عربية» بوصفهما الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين، وكل من شبكة الإذاعة العربية و«إنرجي ريفيو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» ودليل الشرق الأوسط للنفط والغاز بوصفهم الشركاء الإعلاميين.

فيما يكون شركاء ورش العمل كلاً من: «شركة «تي يو في راين لاند» العربية وجامعة أميتي - دبي، ومؤسسة سكولكوفو، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»، وتكون شركة فلاي دبي شريك الطيران، إضافة إلى 21 مؤسسة وشركة داعمة.

شكر

وعبّر سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» عن شكره العميق لجميع شركاء ورعاة المعرض على الدعم الكبير الذي يقدمونه في سبيل تحقيق أفضل نسخة من المعرض، مجدداً تقديره لمساعيهم الحثيثة وإسهاماتهم المتميزة في سبيل تحقيق أهداف المعرض .

وإبراز دوره كمنصة مثالية لطرح واستعراض آخر الحلول التقنية والمنتجات المبتكرة في قطاعات الطاقة والبيئة والمياه، الأمر الذي يدعم مسيرة الاستدامة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الدولة نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

ريادة

وإلى ذلك قال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، بمناسبة مشاركة وزارة الطاقة والصناعة في الدورة الـ21 من معرض «ويتيكس»: «كعادتنا سنوياً نشارك في هذا الحدث المتخصص والرائد في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة.

والذي يعتبر منصة تفاعلية عالمية يتم خلالها استعراض آخر التطورات والحلول المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة والتقليدية في مختلف أنحاء العالم وإتاحة فرص أعمال وشراكات استراتيجية جديدة تعمل على تعزيز قطاع الطاقة وتحقيق التنمية الخضراء المستدامة، الأمر الذي يدعم مسيرة الاستدامة التي تقودها الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً للاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر».

تجمع

ومن جانبه قال ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة: «إن معرض ويتكيس 2019 يُمثِّل تجمعاً هاماً لصناعة الطاقة، حيث يُلقي المعرض الضوء على أحدث التقنيات في قطاع الخدمات والمرافق العامة، وخلال هذا العام ستقوم سيمنس باستعراض ومناقشة الحلول التي تُساهم في خلق قطاع طاقة أكثر استدامة، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في المنطقة».

خطط

وإلى ذلك قال محمد بن عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»: «نشارك الحضور إسهاماتنا ومبادراتنا الرائدة بالمنطقة في تعزيز الجهود والخطط الساعية إلى الحفاظ على البيئة في المجتمعات التي نعمل بها، من خلال التزامنا بتوظيف أحدث الممارسات والحلول والتقنيات التي تضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الحد من الانبعاثات الكربونية في محطاتنا ومشاريعنا، ما يمكّن الدول التي نعمل بها من تحقيق خططها الطموحة تجاه خفض البصمة الكربونية وصناعة اقتصاد أخضر مستدام».

وتمتلك دائرة الطاقة في أبوظبي أحد الرعاة الماسيين للحدث، خطة مميزة لمشاركتها في هذا الحدث تهدف إلى التعريف بقطاع الطاقة في الإمارة؛ حيث تستعرض في جناحها الذي سيمتد على مساحة 360 متراً مربعاً، مشاريع البنية التحتية الضخمة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة المتجددة.

ويشارك المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، في الجلسة النقاشية التي تحمل عنوان: «تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، للتعريف بمبادرات إمارة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة ومناقشة ما يواجهه القطاع من تحديات في سبيل تحقيقها. كما يتحدث المهندس محمد بن جرش الفلاسي وكيل الدائرة، في جلسة نقاشية تبحث تحديات وحلول الطاقة الخضراء.

بيئة خضراء

وبدوره قال ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد الأخضر في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: «إن مشاركة الهيئة في المعرض تُعدُّ فرصة لعرض مبادراتنا وخططنا الاستراتيجية في تحقيق بيئة خضراء ومستدامة». وتستعرض «طرق دبي» في منصتها عدداً من المبادرات المبتكرة وهي:

«نظام الفحص الفني الذكي، وحافلة السلامة الذكية، وجهاز نول للشحن بالطاقة الشمسية، والباص الكهربائي، ووحدة التفتيش الميدانية، مع استعراض شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED - الفئة الذهبية».

المدينة المستدامة

وبدوره قال المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة دايموند ديفيلوبرز مطوّر مشروع المدينة المستدامة في دبي: «بما أن «ويتيكس» يعد بحق منصة عالمية لتكريس أفضل الممارسات المستدامة، فإنه يتيح لنا عرض آخر نتائج الشراكات والأبحاث التي نجريها باستمرار في المدينة المستدامة.

والتي ستتضمن هذا العام إطلاق تقريرنا السنوي الثاني للكشف عن البصمة الكربونية للمدينة المستدامة في دبي، والذي يعتبر من المسائل الضرورية وفق ما نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ».

وأضاف: «بعد أن أثبتنا أن مفاهيم الاستدامة يمكن ترجمتها إلى واقع معاش، نفخر بتوسعة نطاق هذه التجربة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي».

وإلى ذلك قال مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لدى شركة «إيه بي بي» السويسرية: «نحرص كل عام على المشاركة في معرض «ويتيكس» لما يحققه من نتائج إيجابية هائلة بالنسبة إلينا».

الرعاة الاستراتيجيون

وتضم قائمة الرعاة الاستراتيجيين للمعرض كلاً من: «المجلس الأعلى للطاقة في دبي، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، شركة الإمارات للهندسة الكهربائية، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»،«هواوي»، «غنتوت الخليج للمقاولات»، شركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة «دوكاب».

و«لارسن آند توبرو» المحدودة، وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب، وشركة الفنار، وشركة «هانيويل الشرق الأوسط»، وسلطة واحة دبي للسيليكون، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وشركة «ستراباغ»، شركة «أوزكار» للإنشاءات، وشركة المستقبل لصناعة الأنابيب، وشركة «أنيرجيا» للكابلات مجموعة أندريتز، وشركة «شابورجي بالونجي».

استعراض

وقال أحمد بن بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يعتبر «ويتيكس» من أهم المعارض في إمارة دبي، حيث يجتمع خلاله خبراء الطاقة والطاقة النظيفة من حول العالم لمناقشة وعرض التكنولوجيا الحديثة وخاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والترشيد في قطاع الطاقة والمياه، ونحن في المجلس الأعلى للطاقة نحرص على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث المهم».

إمباور

وإلى ذلك قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «سعداء بالمشاركة في في المعرض، بصفتنا الراعي الاستراتيجي للمعرض، وذلك إيماناً منا بأهداف التنمية المستدامة في الدولة، مؤكداً أن المعرض سيتيح الفرصة أمام المهتمين والمستثمرين في قطاعات الطاقة للاطلاع على أبرز ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال».

مصدر

وإلى ذلك قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «تتيح المشاركة في منصات وفعاليات مهمة مثل «ويتيكس»، للشركة الفرصة لإظهار دورها الريادي في تطوير وتسويق مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق الخدمية في جميع أنحاء العالم».

ومن جانبه قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نجح «ويتيكس» في ترسيخ مكانته كمنصةٍ فاعلة للتعريف بأحدث الابتكارات وأفضل الممارسات في قطاع الطاقة، بالتزامن مع دوره في تسليط الضوء على قضايا حيوية مثل حماية الموارد المائية واستدامة البيئة».

دوكاب

وبدوره قال أحمد حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة دوكاب: «بصفتنا راعياً استراتيجياً لـ«ويتيكس»، فإننا نسعى إلى خلق نهج مستدام لكل من الطاقة ومصادر إنتاجها، من خلال تشجيع الشركات في الدولة على الاعتماد على منتجات معتمدة وتتماشى مع معايير السلامة والاستدامة العالمية».

وإلى ذلك قال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «تستشرف دبي قطاع طاقة المستقبل ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وتعاوننا في سلطة واحة دبي للسيليكون مع هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا المجال يعزز مسارات البحث والتطوير، ويدعم توفير البنية التحتية الذكية لهذا الهدف، كما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وفق برامج عالمية في هذا التخصص الحيوي».

لارسن آند توبرو

وإلى ذلك قال تي. مادهافا داز، نائب الرئيس ورئيس قسم نقل وتوزيع الطاقة في شركة «لارسن آند توبرو»: «بصفتنا أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال خدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، نفخر بمشاركتنا في معرض «ويتيكس» منذ العام 2016، حيث نحرص على المشاركة في هذا الحدث الذي يجمع أهم المطورين العقاريين من أنحاء العالم، ويوفر أيضاً منصة مثالية للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات في النقل والتوزيع والطاقة الشمسية».

هانيويل

ومن جانبه قال نورم جيلسدورف، رئيس شركة هانيويل في المناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا ورابطة الدول المستقلة: «نفتخر بتعاوننا المستمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي نؤكد من خلاله على دعم التقنيات الرقمية المتقدمة لتعزيز التنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021».

وأضاف: «نتطلع للمشاركة في «ويتيكس» 2019 بصفتنا من الرعاة الاستراتيجيين للمعرض، حيث سنستعرض أحدث الأجهزة والبرمجيات الغنية بالبيانات، والمصممة لدعم كل من المرافق والمستخدمين النهائيين في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

اترنيت الخليج الصناعية

ومن جانبه أوضح منيب حطب، نائب رئيس شركة اترنيت الخليج الصناعية المتخصصة في صناعة أنابيب الفيبرغلاس: «متحمسون لهذه الشراكة المتميزة مع «ويتيكس»، وذلك لوجود العديد من الأهداف المشتركة بيننا، حيث يركز المعرض على أحدث الحلول والتقنيات في مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والاستدامة والحفاظ على البيئة».

وتابع: «أحد أكبر مشاريعنا النوعية ضمن شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، محطة كهرباء حاسيان، والتي تعتبر واحداً من أحدث المشاريع الضخمة في دبي، حيث من المتوقع أن تصبح إحدى أكبر محطات توليد الطاقة في العالم عندما تعمل بشكل كامل».

الرعاة الذهبيون

وتضم قائمة الرعاة الذهبيين: «موانئ دبي العالمية، المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، بنك الإمارات دبي الوطني، الشركة الوطنية لصناعة الكابلات، الإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية المحدودة، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية السعودية، شركة آفاق الخليج للموارد الهندسية، «ديل تكنولوجيز»، «ميتسوبيشي إليكتريك»، «لوسي ميدل إيست»، «إس إي إل ميدل إيست»، شركة الغانم للتجارة والمقاولات، سنتن للمعدات الكهربائية المحدودة، «باور ماجيك»، شركة المليحي للخدمات الفنية المحدودة.

سيد للمقاولات المحدودة، «إيه جي باور»، «سبيكون كوبرا»، مؤسسة سنطور للمقاولات الميكانيكية والكهربائية، مجموعة ركن اليقين العالمية، شركة جاما للأنظمة الأمنية والمقاولات، شركة «تي بي إي إيه» الصينية، شركة «مينهاردت» للاستشارات الهندسية الدولية، «جونسون كونترولز»، مجموعة المسعود.

وشركة عاقلة للاستشارات الهندسية، وشركة جينكو للمقاولات العامة، وشركة الخليج للحاسبات الآلية، مجموعة «توريشيما»، شركة «إيترون»، شركة المقاولات الوطنية المحدودة، شركة «مركز البيانات للحلول المتكاملة - مورو»، مواصلات الإمارات، شركة «كوفاكس»، شركة جنرال إلكتريك، شركة عُمان العالمية لمقاولات الاتصالات، شركة «فيتشنر»، وشركة «أفايا».

الجمعيات الداعمة

وتتضمن الجمعيات الداعمة للمعرض كلاً من: «إكسبو لاستشارات الفعاليات»، جمعية المهندسي، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، مجلس الأعمال الفرنسي، اتحاد الصناعات الدنماركية، جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، مجموعة «أكسفورد بيزنيس».

المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليابان تريد سنتر، «إنتربرايز أيرلندا»، «إم كي بيزنيس لينك»، الغرفة التجارية العربية البرازيلية، «بيزنيس فرانس»، اتحاد الهندسة الألماني، الاتحاد الألماني لصناعة المعارض التجارية «AUMA»، شركة «تشيك تريد»، «سويزنفايرو»، «بروتشايل»، مؤسسة إنتربرايز سنغافورة، وشركة «سيلتن».

دبي للإعلام

وبدوره قال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام: «إن الشراكة الإعلامية الاستراتيجية لفعاليات «ويتيكس 2019»، تأتي تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، في دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات الخلاقة والمساهمة الدائمة في مختلف الأنشطة المجتمعية والخدمية، والمساهمة في توفير استهلاك الكهرباء والمياه وتسليط الضوء على سبل الترشيد، ونشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع».

شبكة الإذاعة العربية

وإلى ذلك قال محمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية:«نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع هيئة كهرباء ومياه دبي والرعاية الإعلامية لمعرض «ويتيكس» لما لها من أهمية كونها منصة مثالية لمناقشة كيفية بناء مستقبل مستدام من خلال المحافظة على المياه وحفظ الموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات، ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن نقل هذه الصورة إلى جميع المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها بحكم أن الإعلام هو مرآة المجتمع».

وإلى ذلك قال أندرو جونز، نائب الرئيس للمبيعات في «إيترون» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تتمتع «إيترون» بعقود من الخبرة في ابتكار الطرق والسّبُل التي تستطيع بها المرافق والمدن إدارة الطاقة والمياه حول العالم، ونحن نشعر بحماسة بالغة إزاء عرض حلولنا وأنظمتنا في «ويتيكس».

الرعاة البلاتينيون

تضم قائمة الرعاة البلاتينيين للمعرض: شركة امبلكس الإمارات، مجموعة كابلات الرياض «ركجك»، وشركة «زيتاس»، وشركة تيسار، وشركة إنيرجو بروجيكت إنتل، وشركة المستجد للتقنية، وشركة ويبرو العربية المحدودة.

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