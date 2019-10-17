داوود الهاجري: تعزيز مكانة دبي مدينة للاستثمار المثالي والناجح

قال داوود الهاجـــري مـــدير عام بلدية دبي: «يسهم «ويتيكس» في إثراء المجال الاقتصادي وجذب المستثمرين، وذلك نظراً لعرضه لأحدث وأبرز ما توصلت إليه تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة في العالم، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمدينة تتوفر بها كافة المتطلبات للاستثمار المثالي والناجح.

وتشارك الدائرة في معرض ويتيكس لهذا العام بـ 5 مشاريع متنوعة، وهي مشروع محطة لهباب لمعالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات، ومشروع محطة ورسان لتحويل الغاز الحيوي إلى طاقة كـــهربائية، ومشــروع النفق العميق للصرف الصحي، ومشروع النفق العمــيق لتصريف مياه الأمطار، ومشروع تحويل الحمأة إلى وقود حيوي، وتهدف هذه المشاريع إلى إيجاد حلول فعّالة لمختلف التحديات المتعلقة بشكل خاص بالبنية التحتية».