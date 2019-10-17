22 شركة إيطالية تستعرض تقنيات توليد الطاقة والمباني الخضراء

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة التجارة الإيطالية أن 22 شركة ستشارك في معرض دبي للطاقة الشمسية «ويتيكس 2019»، وستحضر 6 شركات منها المعرض للمرة الأولى.

وجميع هذه الشركات متخصصة للغاية في مجموعة من المجالات، بدءاً من معالجة المياه وإعادة التدوير ومروراً بتوليد الطاقة وتجديدها إلى أنظمة التحكم في الهواء وحماية البيئة والمباني الخضراء.

وتعتبر وكالة التجارة الإيطالية من أهم الداعمين لمعرض ويتيكس، من خلال تنظيمها وترويجها لشركات إيطالية في أكثر من 10 سنوات. وستنضم الشركات الإيطالية إلى مئات الشركات المحلية والعالمية في الدورة الـ21 من المعرض، الذي يعد أكبر معرض للتكنولوجيا المستدامة والمتجددة في المنطقة.

وصرح جيانباولو برونو، المفوّض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وباكستان، قائلاً: «في السنوات الأخيرة الــماضية، أعادت دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة تحديد سياسات الطاقة والبيئة لديها. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن هدف الوصول إلى نسبة 50% في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، أي أكثر من ضعف التحركات المستمرة بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. ونحن نحظى بالخبرة الإيطالية التي تمكننا من مواجهة التحديات في المنطقة والإسهام في تلبية متطلبات العالم».