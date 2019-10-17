منى بوسمرة: «ويتيكس» في صدارة الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الأخضر

قالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحـــيفة «البيان»: «نجحت هيئة كـــهرباء ومياه دبي في ترسيخ مكانة معــرض «ويتيكس» ضمن صدارة الفعاليات الدولية المتخصـــصة في قطـــاعات الاقتصاد الأخـــضر.

حيث بات الحدث محطة أساسية على أجندة كبرى الشركات والمؤسسات، نظراً لدوره الحــيوي في رســـم ملامـــح مستقبل القطاع والمساهمة في وضع حلــول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم في مجالات الطاقـــة المتجـــددة والتقليدية، وتلك المرتبطة بالمياه والقضايا البيئية الملحة.

ويشكل النجاح المتواصل للمعرض انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة في تعـــزيز ريادة دبي عالمياً وترسيخ دورها في قيادة جهود بناء الاقتصاد الأخـــضر واستشراف مستقبل الإنسانية ودعم مبادرات الاستدامة».