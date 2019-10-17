110شركات صينية رائدة تشارك في «ويتيكس» و«دبـــي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مشاركة 102 شـــركة صينية في معرض «ويــتيكس 2019»، ومشــاركة 8 شركات صينــية في مــعرض دبي للطاقة الشمسية الذي يتزامن مع «ويتيكس» ويعد أكبر معرض لتكنولوجيا الطاقة المتجددة والمستدامة في المنطقة. ويقام المعرضان تحت مظلة الدورة الـ 6 من الأسبوع الأخضر.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المن`ـتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، عن سعادته للمشاركة الواسعة التي يشهدها المعرض، لا سيما من قبل الشركات الصينية، حيث تصل مساحة جناح جمهورية الصين الشعبية إلى 1800 متر مربع.

وجهة عالمية

وقال الطاير: «بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» وجهة تستقطب كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات. وبات المعرض فرصة مثالية لتعزيز الجهود المحلية والعالمية الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة وترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

شركات كبرى

وأردف الطاير: «تتعاون الهيئة مع العديد من المؤسسات والشركات الصينية في المجالات المتعلقة بالطاقة، حيث تشارك شركات صينية كبرى عدة في مشروعات الهيئة. وتكتسب المشاركة الصينية الواسعة في «ويتيكس» أهمية بالغة، إذ تعتبر الصين أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة، ومن شأن «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية إتاحة المجال لتعزيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

كما يتيح المعرض المجال أمام الشركات الترويج لتقنياتها ومشروعاتها وعرض أحدث حلولها في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والبيئة وترشيد الاستهلاك وحماية البيئة، فضلاً عن الالتقاء بأصحاب القرار والخبراء والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم، وعقد الصفقات وبناء الشراكات، والتعرف إلى احتياجات السوق والمــشاريع الحالية والمستقبلية».

تعاون

يشمل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية قطاعات الاستثمار والصناعة والثقافة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والصحة والتعليم والسياحة والفضاء والطيران، والبنية التحتية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنية العليا والفضاء والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية والطب والسياحة العلاجية، بالإضافة إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتنظيم العلاقات بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي.