السباق الانتخابي يدخل اليوم مرحلته النهائية

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

يتوجه الإماراتيون أعضاء الهيئات الانتخابية اليوم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الرئيس للانتخابات، حيث تم تجهيز 39 مركزاً انتخابياً تتوزع في جميع مناطق الدولة، وفق أفضل المعايير، وبما يضمن أعلى معايير الدقة والشفافية.

وستنطلق عمليات التصويت في تمام الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساء وعلى مدى 12 ساعة، وذلك لتمكين الناخبين من الذين لم يصوتوا خارج الدولة أو في فترة التصويت المبكر من المشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني، حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها ربطت عملية التصويت عبر النظام الإلكتروني، بإلزامية تفعيل بطاقة الهوية لدى مكاتب التحقق من الناخبين الموجودة داخل المقار الانتخابية.

وذلك في إطار حزمة آليات أقرتها وفق أفضل المعايير، تحقيقاً للشفافية والنزاهة ودقة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أية مخالفات أو محاولات جمع الناخب لعدد من بطاقات هويات الناخبين واستخدامها في عملية التصويت بالنيابة عنهم.

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