تغطية خاصة للعرس الانتخابي في تلفزيون دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواكبته وتغطيته الخاصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ستجري اليوم تعزيزاً لدوره الريادي كوسيلة إعلامية هادفة، وذلك عبر قنواته التلفزيونية: دبي، سما دبي، نور دبي، إلى جانب قنواته الإذاعية، نور دبي، وإذاعة دبي.

وقال أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، إن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، انطلاقاً من واجبه الوطني، سيقوم بمواكبة العرس الانتخابي الرابع عبر شبكة المذيعين والمراسلين في كل إمارات الدولة.

ومراكز الاقتراع لإطلاع الجمهور مباشرة على الأجواء الانتخابية، إلى جانب إجراء العديد من المقابلات الحصرية من المقار الانتخابية في جميع مناطق الدولة، وذلك بعد أن واكب سير العملية الانتخابية واستعدادات اللجنة الوطنية للانتخابات.

كذلك البرامج الانتخابية المتعددة للتعرف إلى برامج المترشحين إلى المجلس الوطني عن قرب، في الوقت الذي تمت استضافة عدد من المرشحين في إطار توفير المنصة الإعلامية المناسبة للحديث عن هذه الانتخابات.

وأشار إلى باقة البرامج الخاصة بمواكبة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تميزت بالشرح والتحليل والخبر ومواكبة سير العملية الانتخابية في مختلف مناطق الدولة بشكل محايد وبناء.

كما تطرقت بالنقد والتحليل إلى دور المجلس الوطني الاتحادي والمهام المنوطة بأعضائه والواجبات الملقاة على عاتقهم، بالإضافة إلى طرح الآراء المتداولة على الساحة وآراء الهيئات الانتخابية مع نخبة من المتخصصين الأكاديميين والأعضاء السابقين ومجموعة من المرشحين والناخبين.

بث مشترك

وأكد علي عبيد الهاملي، مدير مركز الأخبار في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، أن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة سيقوم بالبث المشترك والموحد من مركز الأخبار ومع قنوات وإذاعات الدولة، ابتداء من الساعة: 07:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، الساعة: 03:30 بتوقيت غرينتش مع قناة أبوظبي، قبل العودة إلى تلفزيون دبي من خلال مركز الأخبار مع الزملاء ميرة المهيري.

وحامد بن كرم، ابتداء من الساعة: 10:30 ولغاية الساعة: 13:30 بعد الظهر، موعد البث المشترك مع تلفزيون الشارقة، لغاية الساعة: 16:30 بتوقيت الإمارات، وصولاً إلى الإعلان عن النتائج الساعة: 21:00 من العاصمة أبو ظبي.

في الوقت الذي تم تأكيد استضافة عدد من الضيوف في استديوهات مركز الأخبار، يتقدمهم الدكتور محمد سالم المزروعي، والدكتورة مريم مطر، والدكتور سلطان النعيمي، والدكتور سليمان الجاسم، إلى جانب كل من شمسة صالح، عائشة سعيد حارب، كما سيتم بث مجموعة من التقارير المباشرة من مراسلي مركز الأخبار وقناة سما دبي.