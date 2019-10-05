المصدر: ■ الظفرة - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة أن دولة الإمارات تسير بخطوات ثابتة لتطوير العمل البرلماني في الدولة، لافتاً إلى أن قيادة الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تنظر بتقدير كبير إلى المجلس الوطني الاتحادي والدور الذي يقوم به في خدمة القضايا الوطنية الداخلية والخارجية منذ تأسيسه عام 1972 بصفته صوت الشعب والمعبر عن طموحاته وتطلعاته ولا تألو جهداً في توفير الظروف المناسبة لأدائه مهامه الرقابية والتشريعية على أكمل وجه.

ووصف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان العملية الديمقراطية في الدولة بأنها استحقاق وطني وأولوية رئيسية تتطلب مشاركة فاعلة مبنية على المصلحة العامة للدولة لاختيار أعضاء فاعلين ومساهمين رئيسيين في خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر المركز الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في صالة أفراح مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث كان في استقباله راكان محمد المرر رئيس لجنة انتخابات منطقة الظفرة وأعضاء اللجنة.

ثقة

وأضاف سموه: إن انتخابات هذا العام تؤكد ثقة مواطني دولة الإمارات وإيمانهم المطلق بتوجهات القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدراتهم وأدوارهم في تحقيق التنمية المستدامة والمكانة المميزة لدولة الإمارات في جميع المجالات.

وأعرب سموه عن تفاؤله بقدرة الناخبين على اختيار المرشحين المؤهلين والفاعلين في تمثيل الشعب الإماراتي في المجلس الوطني الاتحادي والذي من خلاله يستطيع المجلس أداء دوره الوطني في الدولة، مشيراً سموه إلى أهمية توظيف قدرات وكفاءات المشاركين بالعملية الانتخابية في تطوير وتعزيز المشاركة السياسية ليواكب مختلف جوانب التنمية التي تشهدها الدولة.

مشاركة

وقال سموه: إن المشاركة الفاعلة والواسعة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي هذا العام ستساهم في دفع العمل البرلماني بالدولة إلى الأفضل في مناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية كافة، كما ستساهم في المحافظة على المكتسبات الوطنية.

وثمن سموه قرار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 بالمئة في المجلس الوطني الاتحادي مؤكداً أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في تعزيز نجاح العملية الانتخابية وأن توعيتها سياسياً وتمكينها من لعب أدوار قيادية وتشجيعها على ممارسة حقها بالمشاركة في العملية الانتخابية هي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود اللجنة الوطنية للانتخابات برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات وكافة اللجان الانتخابية في الدولة.

كما أشاد سموه بالتجاوب الكبير من الناخبين والمرشحين والتزام الجميع باللوائح والتوجيهات المنظمة للعملية الانتخابية داخل مركز الاقتراع وخارجه مما كان له أكبر الأثر في تسهيل مهام اللجنة وظهور الانتخابات بالشكل الحضاري المتميز الذي ظهرت به في منطقة الظفرة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد قام بجولة في المركز الانتخابي شملت قاعة التصويت الرئيسية اطلع خلالها على إجراءات التصويت المعتمدة وآلية استقبال الناخبين والتسهيلات المقدمة لهم إلى إتمام مرحلة عملية الانتخاب.

رافق سموه خلال الزيارة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وعدد من المسؤولين.

زيارة

من جانب آخر، قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بزيارة لمنزل الدكتور أحمد مبارك قذلان المزروعي وذلك في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأعرب المزروعي عن سعادته بتشريف سموه له وحرصه على التواصل مع أبناء الوطن والالتقاء بهم ومشاركته مناسباتهم المختلفة.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم في علاقة حميمة تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.