الناخبون يتدفقون على مراكــز التصويـــت المبكر لاختيار ممثليهم في «الوطني»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

انطلقت أمس مرحلة التصويت المبكّر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في تسعة مراكز موزعة على جميع مناطق الدولة، وذلك عقب إجراء عملية الفحص المركزي لقاعدة بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية إيذاناً ببدء عمليات التصويت على مستوى الدولة.

وقام أعضاء لجنة الفرز المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 بإجراء عملية الفحص المركزي عند الساعة السابعة صباحاً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وأدخل أعضاء اللجنة الأرقام السرية التي تم من خلالها فتح نظام التصويت أمام الناخبين والمرشحين والتأكد من خلو قواعد البيانات للنظام الإلكتروني من أية أصوات مسبقة.

جرى بعد ذلك فتح النظام أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، وتتواصل فترة التصويت المبكر حتى الغد.

ويتم فتح النظام مجدداً في اليوم الانتخابي الرئيسي يوم السبت المقبل أمام الناخبين، ولمدة 12 ساعة ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء موعد انتهاء عمليات التصويت، ليتم بعدها احتساب الأصوات وإعلان النتائج الأولية.

مكتسبات

وقال معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إن إقبال المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية على التصويت المبكر في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يؤكد الحس الوطني العالي للناخبين ومدى حرصهم على تعزيز مكتسبات الدولة على مختلف الصعد لاسيما على مستوى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي.

والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات. وشكر معاليه القيادة الرشيدة وأصحاب السمو حكّام الإمارات على الدعم المستمر لكافة مراحل العملية الانتخابية من أجل تعزيز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، بما يعكس الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطنين، ويدعم دور المجلس الوطني الاتحادي في مواكبة تطلعات مواطني دولة الإمارات وتحقيق استراتيجياتها الوطنية الطموحة.

وأكّد معاليه أن دولة الإمارات تسجل بمشاركة أعضاء الهيئات الانتخابية في مرحلة التصويت المبكّر للدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي محطة جديدة من محطات الإنجاز للوصول إلى عملية انتخابية وفق أعلى المعايير.

تمكين الموظفين من التصويت

دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الوزارات والجهات الاتحادية إلى تسهيل مهمة خروج موظفيها المواطنين العاملين لديها، والسماح لهم بمغادرة أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمي.

وفي الأيام المحددة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وفق الأصول، من أجل تمكينهم من التصويت للمرشحين خلال الفترة من أمس ولغاية 5 أكتوبر الجاري. وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم 19 لعام 2019 أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرصها على دعم العملية الانتخابية في الإمارات.

ضوابط وتعليمات

نوّهت اللجنة الوطنية للانتخابات بضرورة تجنّب الترويج لأي من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي في دورته الرابعة، سواء عبر منصات ووسائل الإعلام أو من خلال مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من داخل المراكز الانتخابية.

وذلك مع انطلاق اليوم الأول للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. ونبّهت اللجنة إلى أن ممارسة أي دعاية ترويجية لأي من المرشحين من قبل مؤثري منصات التواصل الاجتماعي أو الإعلام بكافة أشكاله داخل المراكز الانتخابية يعد مخالفة للتعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

مشاركــة واسعـــة فــــي العـــرس الانتخـابي

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