العين : استقبال الناخبين بالورود والقهوة

المصدر: العين ــ داوود محمد

شهدت مدينة العين، أمس، عرساً وطنياً انتخابياً مع انطلاق التصويت المبكر لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وسط شعورٍ عالٍ مفعم بالفخر والاعتزاز وبالمسؤولية الوطنية، وبمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع .

حيث توافد أبناء العين من مختلف المناطق الضواحي التابعة للمدينة، إلى مركز الخبيصي في مقر مركز المؤتمرات. وخصصت اللجنة الانتخابية مواقف إضافية لاستقبال الناخبين وتزويدها بسيارة نقل كهربائية، لنقل الناخبين من المواقف إلى مدخل الصالة.

في الوقت الذي توزع فيه ممثلو المرشحين خارج المركز لاستقبال الناخبين بالماء البارد والقهوة العربية والتمر، وعلت أمام المركز عبارات التأهيل والترحيب. وأشار الدكتور منصور حسن البلوشي، رئيس مركز الخبيصي، إلى أن انطلاق العملية الانتخابية في يومها الأول حقق نجاحاً كبيراً من مختلف الجوانب التنظيمية.

حيث لوحظ الإقبال الكبير منذ النصف ساعة الأولى، وأعدت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات داخل وخارج صالة التصويت لخدمة الناخبين، وتوفير الأجواء المناسبة وإرشادهم للعملية الانتخابية.واستقبلت اللجنة المنظمة الناخبين بالورد من أجل إدخال السعادة على نفوسهم وإشعارهم بالبهجة والفرح في هذا العرس الوطني.