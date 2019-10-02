49 جهازاً للتصويت وخدمات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

حرصت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي على تسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين.

وخصصت اللجنة في مقر التصويت المبكر في مركز دبي التجاري العالمي جهازين لتصويت الناخبين من أصحاب الهمم من بين 49 جهازاً، تم فيهما مراعاة الارتفاع، لهذه الفئة وخاصة ممن يستخدمون الكرسي المتحرك بحيث يستطيعون التصويت بكل سلاسة، إلى جانب كونترين للتدقيق على إجراءات التسجيل وفق أعلى المعايير في تقديم الخدمات والدعم اللازم لكافة المشاركين في الانتخابات، بهدف الخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية.

إجراءات

وقال أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي:

«خصصنا في مقر التصويت بمركز دبي التجاري العالمي 49 جهازاً للتصويت، لافتاً إلى أن جميع الإجراءات في المركز تميزت بالسلاسة والسهولة وعكست حسن العملية التنظيمية التي أسهمت في تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالمشاركة السياسية للناخبين من أبناء الوطن في العرس الانتخابي.

وتم تخصيص موظفين ومتطوعين للإجابة عن جميع أسئلة الناخبين المتعلقة بإجراءات التصويت، ومساعدة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في التصويت، داعياً أعضاء الهيئة الانتخابية على أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، وترشيح أفضل من يمثلهم وينقل تطلعاتهم».

60 متطوعاً

وقال محمد السويدي رئيس مركز الانتخابات في مركز دبي التجاري العالمي: خصصنا موظفين في المركز للعناية ومساعدة كبار المواطنين وتسهيل مهمتهم في إتمام عملية التسجيل والتصويت، لافتاً إلى أن 60 متطوعاً في المركز متواجدون من الساعة السابعة صباحاً، يقدمون جميع سبل الدعم للناخبين بدءاً من الترحيب وحتى انتهاء عملية التصويت وخروجهم من المركز.