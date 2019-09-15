محمد بن راشد: التطوير أولوية ومن لا يستطيع مسايرتنا فليبتعد

لمشاهدة ملف "مراكز الخدمات الأفضل والاسوأ" بصيغة الــ pdf اضغط هنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «الخدمات الحكومية هي نافذة المواطنين على حكومتهم.. وتحسينها وتطويرها أولوية رئيسية ومستمرة»، موضحاً سموه أن: «جودة الخدمات هو هدف متحرك وليس ثابتاً، وتوقعات الناس اليوم غير توقعاتهم قبل 5 أو 10 سنوات، والحكومة المواكبة للتوقعات هي الحكومة الناجحة»، قائلاً سموه: إن «تقييم الخدمات سيكون سنوياً، ولدينا تقييم سنوي للوزراء وكافة الوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارات والهيئات أيضاً، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية».

جاء ذلك خلال اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على نتائج تقييم 600 مركز خدمات في 29 جهة حكومية اتحادية، إذ كان سموه قد وجه في يوليو الماضي بتقييم مراكز الخدمات الحكومية وتحديد المراكز الخمسة الأفضل وتلك الأسوأ.

وعلى إثر نتائج التقييم، وجه سموه بتغيير مدراء أسوأ المراكز فوراً، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور بمستوى يليق بدولة الإمارات، كما وجه بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر في هذه المراكز ويطور خدماتها، بحيث سيقوم سموه بزيارة هذه المراكز وتفقد آلية العمل فيها بنفسه.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمد بن راشد: الخدمات نافذة المواطنين على حكومتهم وتطويرها أولوية رئيسية ومستمرة

ـــ الإنجاز حافز إضافي لمواصلة مسيرة التميز

ـــ ثناء محمد بن راشد وسام شرف على صدورنا

ـــ سارة الجسمي .. مديرة مركز عجمان ـ وزارة التربية والتعليم

ـــ مريم الزعابي.. رئيسة قسم إسعاد المتعاملين ـــ رأس الخيمة - زايد للإسكان

ـــ مساعد أول فاطمة الدرمكي.. موظفة استقبال ـــ مركز شرطة واسط بالشارقة

ـــ مساعد أول محمد الظهوري.. موظف استقبال - مركز المرور والترخيص بعجمان