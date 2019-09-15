سارة الجسمي .. مديرة مركز عجمان ـ وزارة التربية والتعليم

ـــ الإشراف على مركز سعادة المتعاملين ـــ عجمان منذ بداية عام 2019.

ـــ تدير مركز الخدمة من صالة استقبال المتعاملين، توجد معهم وتشرف على خدمتهم بشكل مباشر.

ـــ مدرب معتمد من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ـــ دورة السعادة والإيجابية.

ـــ تدريب كل الموظفين على دورة السعادة والإيجابية.

ـــ إعداد ورش تعريفية في معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لكل الموظفين.

ـــ الإشراف على تطبيق معايير برنامج الإمارات على المراكز كافة.

ـــ وضع خطط تصحيحية لدراسة رؤى المتعاملين من دراسات عدة وصوت المتعامل.

ـــ تنظيم جلسات العصف الذهني.