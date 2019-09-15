مساعد أول فاطمة الدرمكي.. موظفة استقبال ـــ مركز شرطة واسط بالشارقة

ـــ موظفة متميزة في مركز شرطة واسط التابع لوزارة الداخلية، مفعمة بروح الود والحيوية، تخلق جواً من الأريحية لدى المتعاملين، ولا تتوانى عن تقديم المساعدة لهم.

ـــ عملت فاطمة في شرطة الشارقة لمدة 19 عاماً، أسندت إليها العديد من المهام الوظيفية التي لم تتوانَ يوماً عن أدائها بجدارة.

ـــ أسهم تدرجها في مختلف المهام في إكسابها العديد من المهارات، إذ لامست احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، مما جعل فاطمة في واجهة مركز شرطة واسط منذ 2015 لتصوغ تجربة مختلفة للمتعاملين.

ـــ فازت بفئة الأم المثالية في جائزة وزير الداخلية للتميز ـــ مرحلة القائد العام ـــ الدورة الخامسة.

ـــ حاصلة على 46 شهادة شكر لتميزها في التعامل مع المتعاملين.