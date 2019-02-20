حمدان بن محمد: سعادة المتعاملــين الهدف الأسمى للعمل الحكومي

المصدر: دبي - وائل نعيم ووام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن تحقيق سعادة المتعاملين تمثل الهدف الأسمى للعمل الحكومي، مثمناً سموه الجهود الحكومية السباقة في إطلاق مبادرات نوعية موجهة لتحقيق هذا الهدف وبما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشدد سموه على ضرورة تضافر الجهود وتبادل الخبرات سعياً لتوفير خدمات حكومية متميزة تحقق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء المجتمع والمقيمين كافة، وتفعيل الشراكة المثمرة بين المجتمع والحكومة بوصفها حجر الزاوية للارتقاء بدبي إلى صدارة المدن العالمية على مستوى الخدمات الحكومية الرائدة.

مشيداً سموه بالجهود الحكومية السباقة والجهد الذي تبذله كل الجهات الحكومية في إطلاق مبادرات نوعية موجهة لتحقيق سعادة المتعاملين، التي تعد الهدف الأسمى للعمل الحكومي في دبي.

ودعا سموه إلى مواصلة تفعيل الشراكة المثمرة بين الحكومة والمجتمع، كونها حجر الأساس للارتقاء بالخدمات الحكومية بحيث تضاهي الأفضل في العالم.

حفل

جاء ذلك خلال حضور سمو ولي عهد دبي حفل «ملتقى حمدان» الذي نظمه مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مساء أمس، والذي شهد الإعلان عن فوز مبادرة مركز الشرطة الذكي التابعة لـ شرطة دبي براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2018، كأفضل مبادرة حكومية بعد منافسة قوية مع 8 مبادرات حكومية مرشحة ضمن برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية.

وسلّم سموه «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» إلى اللواء عبد الله المري القائد العام لشرطة دبي، مهنئاً سموه فريق العمل لنجاح المبادرة في الحصول على أعلى نسبة تصويت الجمهور، وتخطي عملية التقييم الصارمة من قبل لجنة التحكيم التي ضمت خبراء عالميين، ما يؤكد تمكنها من تقديم حلول مبتكرة تحقق سعادة المتعاملين التي تعد المقياس الرئيس لكفاءة وتميز العمل الحكومي.

وقال سموه: «يوفر البرنامج أساساً قوياً يمكن دبي من تحقيق غاياتها، وأسهمت هذه المشاركات الفاعلة من مختلف الجهات في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة وإسعاد المتعاملين وبما يتماشى مع مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار، والإبداع، والتميز».

وأضاف سموه: «يبقى الارتقاء بمستوى وأداء الخدمات الحكومية الشغل الشاغل للجهات الحكومية المختلفة في دبي، التي تسعى بشكل حثيث ومستمر إلى الوصول بهذه الخدمات إلى مستوى الريادة والتميز، من خلال اتخاذ الابتكار سبيلاً إلى ذلك، لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في إسعاد المتعاملين، ولأن تحسين وتطوير الخدمات الحكومية هو محور أساسي من محاور تطوير القطاع الحكومي.

فإننا نوجه باستمرار الجهات المعنية إلى رفع كفاءة وفعالية خدماتها من أجل حصول المتعاملين من أفراد ومؤسسات على الخدمات بسرعة ودقة وكفاءة عالية، كما نحرص على أن يلتزم القطاع الحكومي بتبني ثقافة الإبداع والتميز والابتكار في تقديم الخدمات للمتعاملين بما يحقق رضاهم ويتيح حصولهم على خدمات حكومية عالية الجودة».

وشكر سموه الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات مبتكرة تصب في خدمة سعادة الناس ورفاهية المجتمع، كما ثمّن سموه مشاركة الجمهور في إبداء آرائهم حول كفاءة وجودة وتميز المبادرات الحكومية، مؤكداً أن سعادتهم تمثل الحافز الأقوى للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة.

عروض

وقامت لجنة تحكيم رفيعة المستوى بمراجعة وتقييم العروض التقديمية مباشرة خلال «ملتقى حمدان»، وضمت اللجنة نخبة من الخبراء، بمن فيهم خلفان بلهول الفلاسي الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، وعلي مطر رئيس «لينكد إن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وندى الطريفي من مجالس الشباب، والإعلامية زينة صوفان.

وضمت قائمة المبادرات الثماني المرشحة كلاً من القيادة العامة لشرطة دبي عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن مبادرة «أذونات الدخول +50».

والنيابة العامة عن مبادرة «الكفالة الذكية»، وهيئة الطرق والمواصلات عن مبادرة «مركبتي»، و«بلدية دبي» عن مبادرة «الحديقة الذكية»، وهيئة الصحة بدبي عن مبادرتي «الصيدلية الذكية» و«تقنية دبي لترميم الصمام التاجي»، إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي عن مبادرة «التنقل الذكي».

تقييم

وفي المرحلة الأولى خضعت المبادرات المرشحة لعملية تقييم صارمة قائمة على منهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية، أشرفت عليها لجنة مختصة من 13 مقيما دولياً من 7 دول، واشتملت معايير التقييم على قياس نتائج الكفاءة والفعالية والاستدامة، ومدى الالتزام بنهج الحكومة الذكية.

واستقطبت المرحلة الثانية، وهي التصويت، استجابة واسعة من الجمهور، حيث شهدت مشاركة واسعة من كل أطياف المجتمع، وذلك في الفترة بين 12 نوفمبر و4 ديسمبر الماضيين عبر الموقع الإلكتروني «vote.dtmc.gov.ae»، وسط منافسة قوية بين المبادرات الحكومية المرشحة.

وخلال الملتقى، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأفكار الفائزة في بطولة بناة المدينة الشباب، حيث استمع سموه إلى شرح حول 4 أفكار مرشحة من المشاركين في البطولة.

وكرّم سموه فريق مدرسة دبي الوطنية عن «تطبيق اقرأ» لتحسين «خدمة التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن الكريم»، وفريق «الدراجات الهوائية Dubai Bikes» من مدرسة GEMS Wellington International الفائزين في البطولة بدورتها الأولى.

وفي فئة تحسين الخدمات الحكومية فاز فريق من مدرسة دبي الوطنية عن «تطبيق اقرأ» لتحسين «خدمة التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن الكريم»، التي تقدمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حيث يمكّن التطبيق الأفراد من الحفظ دون الحضور الشخصي في حلقة التحفيظ، بل عن طريق التواصل مع المحفظ عن بعد من أي مكان من خلال «خاصية الفيديو المباشر».

كما يتابع التطبيق مدى التزام الأفراد بالحفظ ومستواهم بشكل دوري عبر صفحة «متابعة المستوى»، إضافة إلى عدة مميزات أخرى، ما يسهم في توفير تجربة أسهل على متعاملي الخدمة ويضمن تسجيل عدد أكبر في حلقات تحفيظ القرآن الكريم.

ولفئة الخدمات الحكومية المستقبلية فقد فاز فريق «الدراجات الهوائية Dubai Bikes» من مدرسة GEMS Wellington International حيث تتمثل فكرة المشروع في توفير الدراجات الهوائية بالقرب من المواصلات العامة مثل المترو والحافلات العامة بهدف استكمال مستخدمي المواصلات العامة لرحلتهم بكل سهولة ويسر، ما يسهم في توفير تجربة استثنائية للمتعاملين بتكلفة أقل.

وأبرز ما يميز الفكرة أنها تستهدف كل شرائح المجتمع، وخاصة فئة الشباب وطلبة المدارس، كما أنها تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة للوصول إلى وجهاتهم.

وأكد سمو ولي عهد دبي أن فئة الشباب تلعب دوراً محورياً وفاعلاً في تشكيل ملامح المستقبل، مشيراً سموه إلى أن حكومة دبي تضع في صدارة أولوياتها تمكين الشباب وفتح المجال أمامهم للمشاركة والإسهام بفعالية في مسيرة التطور والتنمية.. قائلاً: «للشباب دور مهم وكبير جداً في بناء الوطن ونهضته، وإن صقل مهاراتهم هو استثمار مهم في قدرات شريحة أساسية في المجتمع.

لذلك نعمل بشكل مستمر على تمكين الشباب وتأهيلهم بالشكل الأمثل انطلاقاً من إيماننا بدورهم في صناعة حاضر ومستقبل الدولة، وحرصنا الدائم على إشراكهم في مسيرة التنمية للاستفادة من أفكارهم الخلاقة، لا سيما فيما يتعلق بتطوير خدمات حكومية تلبي احتياجات هذه الشريحة المهمة في مجتمعنا».

وأضاف سموه: «نحن ملتزمون بتفعيل دور الشباب في المجتمع تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يحرص على تقديم الدعم الكامل للشباب كونهم القوة الدافعة الرئيسية لنهضة الدولة وتقدمها، ومشدداً سموه على أن أفكارهم ستسهم في صياغة فكر جديد لخلق خدمات حكومية تواكب المتغيرات والتطلعات المستقبلية».

وقال سموه: «سعدت بالأفكار الخلاقة التي عرضها الشباب في سبيل تحسين وتطوير الخدمات الحكومية، التي تنم عن وعيهم الكبير الذي يؤكد ثقة القيادة الرشيدة في قدراتهم وإمكاناتهم، وأقول لهم أنتم ركيزتنا لخلق غدٍ أكثر إشراقاً ونراهن على قدرتكم على تجاوز التحديات بحلول مبتكرة وخلاقة تدفع عجلة مسيرتنا التنموية لننطلق نحو المستقبل بكل ثقة».

تدوينات

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»: «حضرت حفل ملتقى حمدان الذي نظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وكرمنا مبادرة مركز الشرطة الذكي التابع لشرطة دبي بـ«راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية» كأفضل مبادرة حكومية».

وأضاف سموه: «سجلنا السبق العالمي عبر إنشاء أول مركز شرطة ذكي في دبي، ولدينا اليوم 7 مراكز شرطة ذكية قدمت خلال عام ونصف خدمات لأكثر من 57 ألف زائر وساهمت في تحقيق رسالتنا في إسعاد كل متعامل مع حكومة دبي».

وتابع سموه: «نشكر كل الجهات الحكومية التي تسعى لإطلاق خدمات مبتكرة ورائدة.. نتبنى ثقافة الإبداع لتحقيق رضى المتعامل والسعي لحصد المراكز الأولى عالمياً، ولن نرضى بغير الريادة التي يريدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

بطولة

يشار إلى أن «بطولة بناة المدينة الشباب» قد أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال «ملتقى حمدان» في شهر ديسمبر 2017، بهدف إشراك الشباب في تحسين الخدمات الحكومية واقتراح الخدمات المستقبلية.

تفاعل

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً انعكس في عدد مشاركات الشباب من الفئة العمرية 11-18 سنة من طلبة مدارس دبي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة وحتى يوم 21 نوفمبر 2018، حيث شارك في البطولة أكثر من 1500 طالب وطالبة من 75 مدرسة في دبي، وشارك الشباب في فئتي البطولة «تحسين الخدمات الحكومية».

واختار الشباب بين قائمة 27 خدمة تقدم حالياً من قبل الجهات وتقديم أفكار لتحسينها، و«الخدمات الحكومية المستقبلية» حيث اقترح الشباب أفكاراً حول خدمات جديدة لم تقدم مسبقاً من قبل الجهات، بهدف دراسة تطلعاتهم نحو الخدمات المستقبلية التي يستخدمونها أو سيستخدمونها في المستقبل.

*ولي عهد دبي: لن نرضى بغير الريادة التي يريدها محمد بن راشد

* أفكار الشباب ستسهم في صياغة فكر جديد لخلق خدمات حكومية تواكب المتغيرات

* الشراكة المثمرة بين المجتمع والحكومة حجر الزاوية للارتقاء بالخدمات

* الجهات الحكومية في دبي تسعى للوصول إلى الريادة والتميز من خلال الابتكار

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