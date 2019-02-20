إيمان السويدي: حريصون على ترسيخ ثقافة الابتكار

هنأت إيمان السويدي، مدير أول «مركز نموذج دبي»، شرطة دبي على الفوز براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية والتي تفوقت في سباق الريادة لتحقيق سعادة متعاملي حكومة دبي.

مشيدة بدورها المحوري في تحقيق رضا وسعادة المتعاملين باعتبارها المقياس الحقيقي لنجاح الخدمات والمبادرات الحكومية والدافع الأبرز لتحقيق التميز الحكومي، وثمّنت السويدي الاستجابة الإيجابية من الجمهور في مرحلة التصويت، في خطوة تعكس الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجتمع والتي تعتبر أولوية أساسية وأداة فاعلة لقياس مدى نجاح الجهات الحكومية في تقديم خدمات حكومية ريادية.

وقالت: «نلتزم من جانبنا بمواصلة مساعينا الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار والريادة والتنافسية بين أوساط الهيئات الحكومية في سبيل تحقيق السعادة للجميع، تماشياً مع توجهات إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية».