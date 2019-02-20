مركز الشرطة الذكي.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

يعد مركز شرطة دبي الذكي، الفائز بجائزة راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2018، أول مركز شرطة متكامل تفاعلي ذاتي الخدمة دون تدخل بشري، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي التي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية.

ويوفر المركز العديد من الخدمات الذكية يصل عددها إلى 27 خدمة أساسية، منها الإبلاغ عن المعثورات والمفقودات، إضافة إلى 33 خدمة فرعية، كما يوفر وسائل ترفيهية للمتعاملين.

ومن المقرر أن يتم إنشاء هذا النوع الذي المراكز ذاتية الخدمة والمدعمة بتقنيات ذكية وتفاعلية في العديد من المناطق والمشاريع الجديدة في إمارة دبي، لتمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية، دون الحاجة إلى الانتقال لمراكز الشرطة التقليدية أو الانتظار في الطوابير لإنجاز من معاملاتهم. وما يميز المركز أنه يتيح الاقتراب من الجمهور في أحيائهم السكنية.

ويتجاوز حساسية البعض تجاه الذهاب إلى مركز الشرطة التقليدي، إذ لا يجب على المتعامل أكثر من مجرد الدخول في أي ساعة من اليوم، واختيار الخدمة التي يختارها، وإتمامها خلال دقائق. وفيما يخص آلية فتح بلاغ جنائي التي تعد من أهم الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، عبر التواصل المباشر بالفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، يتناقش الضابط مع المتعامل في التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادة ليوقع عليه.