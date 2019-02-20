عبدالله البسطي: الارتقاء بالخدمات منهجية عمل حكومة دبي

أكد عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية في جميع المجالات يشكّل دعامة أساسية في منهجية عمل حكومة دبي، لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، وبما يواكب طموحات الإمارة في تسهيل تقديم الخدمات، والوصول بها إلى مستويات ريادية.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي يلعبه «ملتقى حمدان» في دعم توجهات دبي بما يتماشى مع مكانتها الريادية كمركز عالمي للابتكار والتميز.

وثمّن البسطي جهود الجهات الحكومية وعملها بروح واحدة للارتقاء بالخدمات المقدمة، مشدداً على ضرورة مواصلة ابتكار المبادرات التي شأنها أن تعزز سعادة المتعاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمع.

مفهوم التميز

وقال البسطي: «ينطوي العمل الحكومي في إمارة دبي على مفهوم التميز في تقديم الخدمات، لمواكبة الوتيرة المتسارعة للمتغيرات في العالم وبما يضمن الحفاظ على منجزاتنا في هذا المجال، وتأكيد ريادتنا ودعم مسيرتنا التنموية الرامية إلى خلق مستقبل مشرق ومُستدام، يستند إلى المعرفة والابتكار، وتسهم المبادرات المبتكرة من الجهات الحكومية في إثراء هذا النهج، ورفد العمل الحكومي بحلول خلاقة تواكب التطلعات، وتدفع عجلة النمو في مختلف المجالات».