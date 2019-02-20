عبد الله المري: الفوز يترجم ريادة شرطة دبي عالمياً

قال اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن فوز شرطة دبي بـراية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية هو ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في ريادة الإمارة وتسهيل حياة الناس والحصول على الرقم واحد.

وأضاف: «نؤمن في شرطة دبي بتقديم خدمات ريادية ومبتكرة على المستوى العالمي، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة دبي، وتعزيز مكانتها الريادية كمركز عالمي للابتكار والتميز، ونحن مستمرون في تقديم هذا المستوى من الريادة في الخدمات، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي لتحقيق سعادة المتعاملين، وتحقيق التطلعات المستقبلية لإمارة دبي في التنافسية العالمية».