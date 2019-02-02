الإمارات تحتفي بالابتكار والمبتكرين

المصدر: دبي ـــ البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت أمس من العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الرابعة لـ«شهر الإمارات للابتكار»، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين.

وتتواصل حتى 28 فبراير الجاري في إمارات الدولة كافة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع في العديد من الفعاليات التي تعكس توجهات الدولة في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله.

ويشكل نموذجاً للتكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ورواد القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، في تنظيم الحدث الوطني الأكبر من نوعه لتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات كافة.

وتتضمن الفعاليات الرئيسية العديد من الأنشطة، مثل ورش العمل والتدريبات في مختلف المجالات التكنولوجية المتخصصة.

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