أنور نسيبة.. «تواصل» هادف

المصدر: دبي ـ مرفت عبدالحميد

الإبداع والابتكار محركا الأجيال الإماراتية الشابة الطامحة إلى التطور والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات الريادية في ابتكار حلول مستقبلية تساهم في خدمة الإنسان.

هذا ما يراه الشاب الإماراتي أنور نسيبة وشريكه خالد إسماعيل، إذ قررا ابتكار تطبيق يطمحان من خلاله إلى تصحيح مسار وسائل التواصل الاجتماعي وجعلها منصة مثالية للنقاش الهادف والفعال ومشاركة الآراء البناءة، والاستفادة من المواضيع المختلفة.

أطلق نسيبة التطبيق الذي ابتكره، العام الماضي ويحمل «وان تام» 1TAM (شيء واحد عني)، ويعد أول تطبيق إماراتي تمّ تطويره محلياً ليكون منصة مدونات لمقاطع الفيديو، تشجع المستخدمين على أن يكونوا على طبيعتهم خلال التواصل وإرسال المحتوى خالياً من أي فلتر.

ويمكن لمستخدمي التطبيق أن يقوموا بإنشاء مقاطع الفيديو غير المفلترة بمعدل 60 ثانية للتعبير عن أنفسهم والبحث عن الآراء والتفاعل مع الأفراد ذوي التفكير المتماثل من جميع أنحاء العالم.

ويحتوي التطبيق على جميع الميزات القياسية الخاصة بالمستخدم والموجودة على تطبيقي سناب شات وإنستغرام، غير أنه يتمتع بميزة فريدة وهي زر إعادة الإجابة، ما يتيح للمستخدمين إجراء حوار فيديو مباشر بين بعضهم البعض في المجال العام أو الخاص.

ومن المعروف أن هناك الكثير من المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي الذين يتحدثون مع متابعيهم كل يوم عبر قنوات التواصل المختلفة، إلا أنها في الغالب تكون محادثات في اتجاه واحد فقط، ولكن مع «وان تام»، أصبح باستطاعة المتابعين الرد والإجابة على المؤثرين من خلال نفس المنصة بطريقة الفيديو، وهذا ما يؤدي إلى التواصل بطريقة أصلية وشفافة، ويشجع بناء علاقات اجتماعية وطيدة وحقيقية بين الملهمين ومتابعيهم.

يحتوي التطبيق كذلك على تغذية حية ويمكن لمستخدميه الولوج إلى الكاميرا وإنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة، والتي يمكن مشاركتها بشكل عام أو خاص مع متابعي المستخدم، كما يمكنهم الإجابة بعدها عن طريق الفيديو ببساطة عبر النقر على زر إعادة الإجابة.

ويعتزم نسيبة تطوير التطبيق بحيث يقدم برامج مكافآت يمكن للمستخدمين من خلالها استبدال النقاط مقابل السلع والخدمات والخصومات في المستقبل القريب، كما أنه يستضيف ميزات وسائل التواصل الاجتماعي الذكية بما في ذلك زر إعادة الإجابة، ورسائل الفيديو العامة والخاصة.

وميزة سؤال اليوم التي تشجع على مشاركة الآراء حول موضوع محدد يثار بين عدد غير محدود من المشاركين من كل أنحاء العالم، ويعكف نسيبة وفريق عمله على مدار الساعة على خلق ميزات تعزز تجربة المستخدمين وتشجعهم على مشاركة آرائهم والاستفادة من بعضهم البعض، بالإضافة إلى دمج بعض العلامات التجارية المثيرة في برنامج المكافآت.

ويتوافر تطبيق «وان تام» باللغتين الإنجليزية والفرنسية، على نظام «أي أو أس» IOS وقريباً على أندرويد Android، وسيقوم بطرحه أيضاً باللغة العربية قريباً من أجل دعم اللغة الأم العربية وتعزيز استخدامها بين الشباب والأجيال في الوطن العربي.