«الهوية والجنسية» تطلق مسابقتين خلال الفعاليات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن إطلاق مسابقتين في شهر الإمارات للابتكار بهدف تعزيز التفاعل مع الجمهور وتحفيز أفراده على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية والذكية التي تتيحها لهم عبر مختلف قنواتها ومنصاتها.

وتهدف المسابقة الأولى «مسابقة شهر الابتكار »2019 التي تتمثل في دعوة أفراد الجمهور الذين يتميزون بالقدرة على الإبداع إلى تقديم أفكارهم الابتكارية التي تسهم في تطوير خدمات الهيئة وتدعم سعيها إلى تطبيق حلول ذكية ومستدامة في كافة عملياتها وخدماتها، بهدف الارتقاء بأدائها إلى أفضل المستويات والتركيز على الإبداع والابتكار في بيئة العمل بهدف تحقيق رضا المتعاملين وإسعادهم.

وتتمثل المسابقة الثانية «الأسبوعية » بطرح أسئلة حول الابتكار وتاريخ تطوره في الدولة وأهميته كرافعة رئيسية لتطوير العمل الحكومي ورافد أساسي للتنمية والنمو الاقتصادي والسبل الكفيلة بتعزيزه ليصبح ممارسة دورية لدى الأفراد والمؤسسات بما يعزز مكانة الإمارات كمركز ابتكار عالمي.

حيث خصصت الهيئة هدايا قيمة للفائزين في المسابقتين، وسيتم تقديمها على مدار شهر الابتكار الذي تنطلق فعاليات دورته الرابعة في الأول من فبراير ويستمر حتى نهايته.

فعاليات

ودعت الهيئة كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف الفعاليات المجتمعية والأفراد إلى حضور الفعاليات التي تنظمها في مبنى الإدارة العامة للهوية في مدينة خليفة بأبوظبي، تفاعلاً مع شهر الابتكار 2019.

حيث يمكنهم التعرف على أحدث ابتكاراتها وخدماتها وما حققته من إنجازات والاطلاع على منصات الجهات المشاركة التي تعرض فيها آخر ما توصلت إليه في مجال خدمة متعامليها والارتقاء بتلك الخدمات ودعم التحول الشامل بها إلى إلكترونية، ومشاركة الأفكار الإبداعية من خلال ورش العصف الذهني التي ستنظمها مع طلبة الجامعات والكليات.

وتعرض الهيئة خل الفعاليات التي ا تستمر على مدار الأسبوع الجاري وتنطلق يومياً في التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، جهاز الخدمة الذاتية لتجديد خدمات الهوية والجنسية، والذي سيسهم في زيادة كفاءة الخدمات المقدمة من خلال الخدمات الذكية ل) ،)eChannels وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات بهدف وضع الهيئة على أعلى مستوى من برنامج المبادرة الحكومية الذكية.















































































