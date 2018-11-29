محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تتبنى نهج زايد الوحدوي في العمل الحكومي

المصدر: أبوظبي- وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى نهج تعزيز التعاون والتنسيق وتوحيد الجهود الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على المستويين الحكومي الاتحادي والمحلي، وترسيخ روح الفريق، لرسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071».

جاء ذلك، لدى ترؤس سموهما اجتماعاً حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، ضمن فعاليات الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في إمارة أبوظبي.

نموذج وحدوي

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات طورت نموذجاً وحدوياً متفرداً يرتكز على رؤى الشيخ زايد، الذي تمكن مع الآباء المؤسسين من إرساء أركان دولة حديثة متطورة ثروتها الإنسان، وقيمتها الأساسية النماء والاستدامة.

ولفت سموه أن هذا النموذج عزز موقع دولة الإمارات في صدارة الدول التي تصنع المستقبل وتستبق تحدياته وتطور الحلول النموذجية لكل متطلبات القطاعات الحيوية، هذا النموذج يعزز مسيرة التقدم والازدهار ويدفع عجلة التنمية المستدامة الشاملة في الدولة بخطوات متسارعة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «ضمن أعمال الاجتماعات السنوية.. ترأست وأخي محمد بن زايد اجتماعاً مع أولياء العهود في دولة الإمارات، اجتماعاً أكدنا فيه نهج زايد الوحدوي في عملنا الحكومي، وتعاهد الجميع على بذل الغالي والنفيس خدمة للمواطنين ورفعة لوطننا الغالي».

خطى واثقة

من جهته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة ومتسارعة نحو «مئوية الإمارات 2071» مرتكزة على الإعداد للمرحلة المقبلة برؤية استباقية.

وقال سموه: إن النموذج التنموي لدولة الإمارات يقوم على تعزيز التعاون ومواءمة التوجهات الحكومية اتحادياً ومحلياً بجانب توظيف وبناء قدرات الكوادر الوطنية لتسهم في مسيرة البناء والتطوير، مستندة إلى قيم الآباء المؤسسين وحكمتهم ورؤاهم التي أوصلت دولة الإمارات إلى ما هي عليه الآن من تقدم وازدهار وتنمية حضارية شاملة.

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