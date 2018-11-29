سيف بن زايد: حكومة الإمارات تعمل بروح الفريق الواحد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن حكومة دولة الإمارات تعمل بروح الفريق الواحد للاستفادة من الفرص والتحديات، وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية لتعزيز ريادة الإمارات بصورة علمية ووفق خطط منهجية، للعبور بثقة وثبات للمستقبل المشرق، مستندة إلى أداء متميز لمنظومتها الحكومية.

وقال سموه: «هذه رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومبادرات وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اللذين يقفان خلف المبادرات الحكومية الخلاقة.

والساعية في جوهرها الأساسي، إلى تعزيز التكامل الحكومي وبناء فريق موحد قادر على قراءة الواقع واستشراف المستقبل من خلال الإيجابية وتمكين أبناء الوطن». جاء ذلك بمناسبة انعقاد أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي اعتمدت خلال اجتماع فريق عمل الأمن والسلامة مجموعة من المبادرات التي تساهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة في الدولة.