إطلاق تحدي 10× 10 ومنصة تنافسية أرقام الإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت حكومة دولة الإمارات «منصة تنافسية أرقام الإمارات» وتحدي 10× 10 للتنافسية الدولية، بهدف تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، وتعزيز كفاءة واستدامة البيانات لرسم الاستراتيجيات الداعمة للأجندة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحث فريق التنافسية والبيانات خلال اجتماعه ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي، سبل تعزيز مستويات جودة البيانات في الدولة وآلية حوكمة الحصول عليها، لتطوير مستويات أداء الجهات الحكومية في الدولة وتعزيز العمل الحكومي، بما يخدم مسيرة التنمية في الدولة.

وأكد عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية البيانات وتأثيرها على مكانة الدولة وريادتها في تقارير التنافسية العالمية، من خلال رفع مستويات الاستفادة من البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية والارتقاء بجودة الأداء في تقارير التنافسية وفي مجالات أهداف التنمية المستدامة.

وقال «نتطلع إلى تعظيم دور البيانات في التخطيط المبتكر واتخاذ القرارات، ونؤكد أهمية توحيد الجهود لدراسة الفجوات من أجل توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والمحدّثة، من أجل تطوير إطار شامل لحوكمة إدارة البيانات على المستوى الوطني».

وأضاف «نتقدم بعميق الشكر لوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل على الجهود الفائقة في تنظيم أكبر حدث حكومي للإمارات، والذي بات منصة لانطلاقة رائدة نحو مئوية الإمارات، واستشراف المستقبل».

استراتيجية موحدة

واستعرض فريق العمل وضع استراتيجية موحدة لحوكمة تبادل البيانات على مستوى الدولة وإتاحتها للمنظمات العالمية وتطوير آليات حوكمة جودة البيانات وتوحيدها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى مواءمة قوانين ولوائح آليات مشاركة البيانات بين منتجي البيانات والجهات المستخدمة لها الاتحادية والمحلية وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها.

منصة تنافسية

وتهدف «منصة تنافسية أرقام الإمارات» إلى استخدام منهجيات ومعايير التقارير الدولية وتطوير آلية عمل ونظام حوكمة لنشر البيانات إلى المنظمات الدولية لدى كل الجهات الحكومية ضمن أطر زمنية محددة تدعم مؤشرات التنافسية وأهداف التنمية المستدامة.

وتطوير منظومة تسهم في رفع قدرات الجهات الحكومية في إدارة البيانات والأداء في مجال التنافسية العالمية عبر منصة مركزية لجمع وتحليل ومحاكاة تقيم أداء الدولة في المؤشر وإمكانية تأثيره على مؤشرات أخرى ومن ثم تأثيره على تنافسية الدولة في التقارير العالمية قبل نشر البيانات إلى المنظمات الدولية.

تحدي 10× 10

يهدف تحدي 10×10 للتنافسية الدولية إلى تحقيق مراتب متقدمة للدولة في تقارير التنافسية الدولية، بما يواكب تطلعات القيادة بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في «يوبيلها الذهبي» بحلول عام 2021.

وتتضمن المبادرة اختيار 10 مؤشرات ذات أولوية ضمن 10 من أهم تقارير التنافسية الدولية وتشكيل فِرق عمل مؤقتة تضع وتنفذ خريطة طريق واضحة لتحسين مرتبة الدولة في هذه المؤشرات، فيما يتم اختيار المؤشرات المستهدفة بناء على أهميتها وتأثيرها على الترتيب الإجمالي للدولة في تقرير التنافسية المعني ويعاد اختيار المؤشرات المستهدفة بعد كل إصدار جديد من تقرير التنافسية، من خلال تحديد المؤشرات ذات الأولوية المرتفعة في التقارير وربطها بالجهات المعنية.

وتستند المبادرات التي اعتمدتها حكومة الإمارات في مجال دعم التنافسية العالمية للدولة وزيادة كفاءة البيانات، إلى توفر البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة، والنتائج التي توصلت إليها الحكومة الرقمية، ووضوح الرؤية المستقبلية للقيادة بأهمية البيانات، ودورها في عملية اتخاذ القرار وتطوير اقتصاد معرفي مستدام.

وتشكل الاجتماعات آلية عمل هادفة لتعزيز روح التكامل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، تعكس رؤى وتوجهات قيادة الإمارات.