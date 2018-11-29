نظام ذكي لتشخيص مرض السل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات إطلاق المرحلة التجريبية لنظام ذكي لتشخيص مرض السل الذي يعتبر أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويسهم النظام الجديد بتخفيض النفقات الحكومية التي يتم تخصيصها للمنشآت الصحية والعلاجية والفرق الطبية والأجهزة التشخيصية، ويرفد جهود دولة الإمارات في إطار توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات مبتكرة تسهم بالارتقاء بمستوى حياة أفراد المجتمع.

وقاية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات ترتكز على تحدي المستقبل وجعل مؤسساتنا الحكومية بيئة جاذبة للمستقبل بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2071 من خلال تعزيز مرتكزات الاقتصاد المعرفي التنافسي وبناء قدرات وطنية تقود قاطرة الإنجازات لتعزز مكانة الدولة على الخارطة العالمية على مستوى الرعاية الصحية تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لكي تستمر ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات ذات التنافسية العالية.

إنتاجية

وأضاف معاليه: «نتطلع لاستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية للارتقاء بالخدمات الصحية وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة ذات إنتاجية عالية لدمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في قطاع الخدمات الصحية بحلول العام 2031 وتقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة».

تنمية

وأوضح معاليه أهمية تعزيز أداء المنظومة الصحية من خلال ترسيخ مفاهيم الذكاء الاصطناعي الطبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة والتعرف على إمكانياته وإسهاماته بوضع الحلول الذكية الاستباقية في مواجهة التحديات الصحية العالمية وتوفير أفضل الخدمات العلاجية.

تكنولوجيا

من جهته، قال معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي: «إن حكومة دولة الإمارات حريصة على إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، ما يجسد توجهات القيادة بتبني التكنولوجيا المستقبلية».

تشخيص

وأشار معاليه إلى أن النظام الجديد قادر على تشخيص الإصابة بمرض السل بمستوى يوازي أفضل الأطباء في العالم، بكفاءة عالية وكلفة منخفضة واعتمادا على أحدث ما توصل إليه العلم، مؤكدا أن إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع يجسد أهمية التعاون المشترك بين الهيئات الحكومية في الدولة للخروج بأفكار جديدة ومبتكرة تسهم بإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات وفي القطاعات الحيوية كافة.