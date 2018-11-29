محمد بن راشد: أبناء الإمارات هـم فخر زايـد ونتـاج فكره وحلمه

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،: «أن إنسان الإمارات هو أكبر إنجاز يفخر به زايد، وأن أبناء الإمارات هم فخر زايد، ونتاج فكره، وحلمه الذي تحقق، وهم صانعو مجد الإمارات ونموذج نجاح للبشرية».

جاء ذلك خلال تكريم سموه لـ 31 من الإنجازات ضمن حفل أوائل الإمارات، وذلك في حفل وطني تم تنظيمه في العاصمة أبوظبي، حيث أكد سموه أن إنسان الإمارات هو رهاننا للوصول لأعالي القمم.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكل الإنجازات التي تم ترشيحها استجابةً لتغريدات سموه، والتي جاءت في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد، حيث قال سموه بهذه المناسبة: «استحضرنا اليوم ذكرى صانع الحلم الإماراتي وكرّمنا السواعد الوفية للعهد الذي قطعناه لاستكمال مسيرة زايد».

مضيفاً سموه:«إنجازاتكم كان زايد ليفخر بها، ويتشرف بها شعب الإمارات، وسيشكركم عليها أجيال المستقبل». كما قال سموه: «كل إنجاز كرمناه هو قصة نجاح في مسيرة الدولة لاستكمال مسيرة زايد، وتجربة ملهمة لكل الأجيال في الحاضر والمستقبل، ودافع لمزيد من البذل لخدمة وطننا».

ودون سموه في حسابه عبر تويتر تغريدة جاء فيها: «وفي ختام اجتماعاتنا السنوية، كان تكريم أوائل الامارات حفلنا الوطني السنوي، الذي كرمنا فيه إنجازات يفخر بها زايد إنجازات الوطن، ألف مبروك لمشاريعنا الفائزة ، وألف مبروك لانسان الامارات أكبر إنجازات زايد ،رحمه الله وطيب ثراه، انجازات تخلد ذكرى ونهج وجهود زايد».

حضر حفل التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

كما حضر الحفل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وعدد من المسؤولين.

تكريم

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور 500 من مسؤولين حكوميين ومشاركين في الاجتماع السنوي لحكومة دولة الإمارات، 31 إنجازاً إماراتياً وفرق العمل القائمة عليها وهي كالتالي: أولاً الإنسان الإماراتي.

حيث إن الاحتفاء بالإنسان الإماراتي هو أكبر إنجاز كان ليفتخر به باني الإمارات الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لأن استثماره الأكبر رحمه الله كان في الإنسان، لذا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون خاتمة الحفل مخصصة للاحتفاء بالإنسان الإماراتي بعلمه ومعرفته وطموحه وإنجازاته.

وثانياً جواز السفر الإماراتي حيث تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد واقتدار على بناء صورة ناصعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج حتى أصبحت رمزاً للإنجازات والتفوق والتميز على المستوى العالمي ضمن أقوى 5 جوازات سفر في العالم.

وتم تكريم متحف اللوفر أبوظبي فهو منارة تفتخر بها دولة الإمارات، تجسد واقعها وانفتاحها على العالم وتعكس قيم التسامح من خلال ضمّ مختلف الحضارات في المساحة ذاتها.

محطة

وتم تكريم مطار دبي الدولي والذي احتل المرتبة الأولى عالمياً كأكثر مطارات العالم إشغالاً من حيث المسافرين للسنة الرابعة على التوالي، ويتعامل المطار اليوم مع 87 مليون مسافر سنوياً ما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم محطات الطيران في العالم.

وتم تكريم المدينة الجامعية في الشارقة والتي تعتبر منارة للعلم في الشارقة والعالم، ومحط أنظار طلاب التميز العلمي، ومنهل للمعارف يلبي طموحات الطلبة، ويقود حراك التطور الحاصل في مجمل العلوم على الصعيد العالمي.

وتم تكريم جامعة الإمارات والتي أسسها في مدينة العين الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1976 وهي بالتأكيد فخر زايد حيث خرّجت أجيالاً قادت مسيرة الإمارات ووجهت دفة القيادة نحو آفاق السمو والنجاح.

وكان برج خليفة ضمن قائمة التكريم، ويروي البرج قصة نجاح البشرية في بناء أعلى ناطحة سحاب في العالم. ووضع البرج دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العالم، حاملاً اسم أغلى إنسان في دولة الإمارات اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتم تكريم معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يعد تجمعاً سنوياً للثقافات، وأحد أكبر معارض الكتاب في العالم، ومن أشهرها في العالم العربي، ونتاج فكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من أجل نشر المعارف، وغرس حب الأدب والمطالعة بين شعوب المنطقة.

وشمل التكريم جلفار الخليج للصناعات الدوائية وهي أول شركة وطنية متخصصة في الدواء، وعلامة فارقة في الصناعات الدوائية في الدولة والعالم، وتنتج حالياً وتوزع المنتجات الصيدلانية عبر 5 قارات لترفع اسم الدولة في المحافل الدولية والطبية.

حضارة

وجرى تكريم جامع الشيخ زايد الكبير والذي يعتبر معلماً يحتفي بالحضارة الإسلامية ومركزاً بارزاً لعلوم الدين الإسلامي. وأُطلق على المسجد اسم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها الأول المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان قد اختار موقع المسجد بنفسه.

وتم تكريم ميناء الفجيرة والذي يعتبر أيقونة إماراتية تضيء المحيط الهندي، وافتتحه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1978. كما تم تكريم الحكومة الرقمية في عجمان والتي تعتبر تجربة استثنائية للمتعاملين تواكب التطور التكنولوجي وتحقق سعادة المواطن، حكومة رقمية لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، سريعة في معاملاتها، تبتكر حلولاً للتحديات، وتسهّل حياة الناس وتحقق لهم السعادة.

وتم تكريم جامعة خليفة والتي تعتبر قاعدة وطنية متميزة للبحث العلمي، انطلقت في مسيرتها الأكاديمية من حيث انتهى الآخرون، ومن هنا جاءت برامجها مدروسة بعناية شديدة ومرتبطة بدقة متناهية باحتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي والدولة.

وكان القمر الصناعي خليفة سات ضمن الفئات المكرمة، ويعتبر القمر الصناعي بداية عصر الصناعات الفضائية المتقدمة في الإمارات، وتم تصنيعه بأيدي نخبة من المهندسين الإماراتيين، وأول قمر صناعي يتم تطويره في الدولة ليروي قصة نجاح الإمارات حتى في الفضاء.

وجرى تكريم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، حيث يعتبر البرنامج أساس التميز الحكومي وبذرة انبثقت منها عدة برامج تدعم منظومة العمل الحكومي، ومنصّة فعّالة لتبني المفاهيم المتميزة والمبتكرة لتطوير العمل الحكومي بما يضمن خدمة وسعادة المواطنين.

اهتمام

وتم تكريم محمية جزيرة السينية، وتعد جزيرة السينية في أم القيوين من المحميات الطبيعية التي تحظى باهتمام محلي ودولي وتعد وجهة للطيور. والاحتفاء بها أبلغ دليل على اهتمام الدولة بالبيئة والمحافظة عليها كأحد أهم ثرواتها. كما جرى تكريم جائزة الشيخ زايد للكتاب حيث تخلّد الجائزة دور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الرائد في صناعة الكتاب وفي مجال التأليف والنشر لبناء الدولة والإنسان.

وتم تكريم موانئ دبي العالمية، وتخلّد موانئ دبي العالمية رؤية صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وتروي قصة نجاح بدأت مع ميناء واحد في جبل علي لتصل إلى 87 ميناء ومحطة بحرية تغطي جميع القارات لتستكمل كتابة تاريخ دبي المعروفة بالتجارة والانفتاح على أسواق العالم.

كما تم تكريم الجامعة الأميركية في الشارقة والتي تعتبر منبراً علمياً شامخاً ومركزاً بحثياً وعلمياً مرموقاً. تنطلق من الشارقة لتكتسب سمعة عالمية مشرفة، وتقدم اختصاصات لم تكن موجودة على مستوى عالمي لإثراء البحث العلمي في الدولة والعالم.

بنية تحتية

وجرى تكريم مترو دبي والذي عبرت منه مدينة دبي إلى قوائم المدن التكنولوجية المترابطة ببنية تحتية متطورة، وتجربة يحتذى بها عالمياً كأول مترو في المنطقة وأطول مترو بدون سائق في العالم، كما أنه نقل منذ تأسيسه عام 2009 أكثر من مليار راكب.

وتم تكريم محمية وادي الوريعة وتزخر المحمية بتنوع بيولوجي واسع من النباتات والحيوانات، منها عدة أنواع مهددة بالانقراض، وهي فخر إماراتي ومعلم طبيعي فريد.

وتم تكريم علماء الإمارات، حيث إن ثروة الوطن هي العقول النيرة لعلماء الإمارات القادرين على صنع مستقبل الإمارات للوصول إلى مراتب المجد والعلم والتقدم الحضاري والإنساني، إن هذه العقول والكفاءات الوطنية هي ضمان خير وسعادة الدولة وتقدم أجيال المستقبل إلى الأمام في مضمار السباق إلى العلم والمعرفة والإبداع والاختراع في كل المجالات.

وتم تكريم مستشفى كليفلاند أبوظبي والذي تمّ تصميمه خصيصاً لتلبية مجموعة من احتياجات الرعاية الطبية لدى سكّان الدولة، كما يعتبر مركزاً للبحوث الطبية من الطراز الأول، وامتداداً للأهداف الوطنية في المجال الصحي.

وكرمت طيران الإمارات والتي تعتبر ناقلة وطنية استطاعت أن تنقل العالم إلى الإمارات. وتعتبر اليوم أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، وتنطلق رحلاتها إلى أكثر من 150 مدينة في 6 من قارات العالم. كما تم تكريم تحدي القراءة العربي كأكبر مبادرة معرفية في العالم العربي شارك فيها خلال 3 سنوات أكثر من 20 مليون طالب عربي.

وتم تكريم مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية كأكبر مشروع وطني للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.

كما تم تكريم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي حولت دولة الإمارات من دولة غير مصنعة للألمنيوم إلى الخامسة عالمياً في إنتاجه. كما تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

حلم

وتم تكريم محطة براكة النووية كأول وأكبر موقع عالمي للطاقة النووية السلمية، وخطوة عملاقة وحلم حققته الإمارات يشكل المواطنون فيه نسبة 60%. وتهدف الدولة من خلاله إلى دعم الإنجازات المستقبلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى توفير طاقة نووية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات.

وتم تكريم مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية ومن أهم أهدافه الاهتمام بالأمن الغذائي والبيئة البحرية والريادة الإقليمية والعالمية، وهو مركز هام للأبحاث والدراسات لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.

كما جرى تكريم مدينة مصدر والتي تعتبر مدينة مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، وتعتبر مركزاً دولياً للأبحاث المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي وإيجاد حلول للطاقة المتجددة والوصول إلى تقنيات المستقبل.

وكان برنامج الخدمة الوطنية ضمن الفئات المكرمة، فالبرنامج فخر الوطن، وشرف لجميع شبابه، يتعلمون منها وفيها كيف يخدمون وطنهم، الذي أعطاهم كل معاني الوفاء والإخلاص، ليكونوا قيادات المستقبل الذي أرسى بنيانه الشيخ زايد، طيب الله ثراه.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق في نوفمبر 2014 مبادرة «أوائل الإمارات» من خلال تغريدات نُشرت على حساب سموه على وسائل التواصل الاجتماعي لاقتراح وترشيح الأوائل في الإمارات ضمن مجالات مختلفة لتكريمهم تكريماً خاصاً بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف المبادرة إلى تعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها.