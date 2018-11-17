محمد بن راشد مهنئاً بالعيد الوطني للسلطنة: عُمان منا ونحن منهم.. إخوتنا وعضدنا

المصدر: دبي - البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسلطنة عمان الشقيقة عيدها الوطني الـ48.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني الـ48 الذي يُتوج منجزات مسيرة نهضتهم المباركة في ظلّ قيادة أخي السلطان قابوس المعظم، حفظه الله.. عمان منا ونحن منهم.. إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا، وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم».

وتحتفل سلطنة عُمان يوم غد الموافق 18 نوفمبر الجاري بالذكرى 48 للعيد الوطني المجيد، اليوم الخالد في ذاكرة المواطن العماني والعربي، لما يمثله هذا اليوم من أهمية في تغيير مجرى الحياة في السلطنة بقيادة مؤسس عمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.

من جهة ثانية، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فخره بأبناء الإمارات الذين قادوا أكبر مؤتمر عالمي للاتصالات بمشاركة 2300 مندوب من كل دول العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «فخور بأبناء الإمارات الذين قادوا أكبر مؤتمر عالمي للاتصالات بمشاركة 2300 مندوب من كل دول العالم. مؤتمر المندوبين المفوضين، أعلى هيئة في الاتحاد الدولي للاتصالات، أقرّ في دبي استراتيجية عالمية لقطاع الاتصالات، ووضع السياسات العالمية للقطاع في السنوات الأربع المقبلة».

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