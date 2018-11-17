مطارات ومنافذ الدولة تستقبل العمانيين بالورود والهدايا

المصدر: أبوظبي - البيان

استقبلت مطارات ومنافذ الدولة العمانيين القادمين بالورود احتفالاً باليوم الوطني الـ48 للسلطنة.

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي برنامج يزخر بالعروض والفعاليات المتنوعة بالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين العام والخاص في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.

ويهدف البرنامج إلى إضفاء أجواء من البهجة والمرح واجتذاب العائلات من سلطنة عمان ومن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستشهد أبوظبي العديد من الفعاليات الترفيهية وعروض التسوق الخاصة بالإضافة إلى عروض أدائية شعبية تقليدية وأمسيات شعرية.

مشاركة

وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسعدنا مشاركة أشقائنا في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ48، ونبارك لهم في هذا اليوم الذي يحمل بين طياته الكثير من المنجزات الحضارية الباهرة في مختلف المجالات، ونتمنى أنّ يعيد الله هذه المناسبة على الشعب العُماني الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

ونحن نتطلع إلى الترحيب بالجميع في العاصمة الإماراتية التي تشهد على مدار ثلاثة أيام احتفالات خاصة وعروضاً فنية متنوعة، ونسعى من خلال هذه الفعاليات إلى زيادة عدد النزلاء العمانيين بالمنشآت الفندقية في أبوظبي، التي تعتبر من أهم الأسواق السياحية للإمارة، حيث ستقام مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجماهيرية».

وبالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص في سوق التجزئة، تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عروضاً خاصة ضمن حملة «موسم الجمال» خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر، تتيح للمتسوقين ربح قسائم مشتريات بقيمة 100 درهم لكل 500 درهم يتم إنفاقها على منتجات الصحة والجمال والعناية الشخصية والعطور والعود.

ويشارك في العروض الخاصة أكثر من 140 متجراً في سبعة مراكز تسوق كبرى منها؛ الوحدة مول، وياس مول، ومارينا مول، ودلما مول، والمشرف مول، والخالدية مول، والبوادي مول.

وضمن عرض «زوماتو» يقدم 20 مطعماً من أفضل المطاعم في أبوظبي قائمة من 4 أصناف بسعر خاص يبلغ 179 درهماً إماراتياً. حيث انطلقت مبادرة «أفضل قائمة طعام في أبوظبي» في 7 نوفمبر الحالي وتستمر حتى اليوم الوطني لدولة الإمارات في 2 ديسمبر المقبل، لتتيح بذلك فرصة استثنائية للزوار والمقيمين في أبوظبي لتجربة أفضل المأكولات الشهية من أيدي أبرع وأشهر الطهاة.

وتشمل قائمة المطاعم المشاركة «سمبوسك»، و«بنجاب جريل»، و «تشو جاو»، و«سيركو». وسيتم تكليف المطاعم المشاركة بإعداد قائمة طعام تشمل أطباقها المميزة، بالإضافة إلى أطباق خاصة يبتكرها كبار طهاتها بأسلوبهم الخاص ونكهاتهم المفضلة.

قسائم

وتقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى الأشقاء العُمانيين القادمين عبر مطار أبوظبي الدولي ومنفذي الهيلي والمضيف قسيمة غداء أو عشاء مجانية من مطاعم فاخرة في مدينة أبوظبي بتاريخ 18 نوفمبر ومنهم؛ مطعم أكوا، كويسين، أوليا وذا كافيه، كما تقام عروض للفرق التراثية الإماراتية لاستقبال المسافرين العمانيين في صالة القادمين بالمطار.

وتتضمن احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عُمان مجموعة من العروض العُمانية التقليدية في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، المقام حالياً في منطقة العين، يوم الجمعة 16 نوفمبر، إلى جانب أداء حيّ للفنان العماني الماسي من 9-11 مساءً، وأمسيات شعرية عمانية مع مجموعة من الشعراء العُمانيين يومي 16 و17 نوفمبر من الساعة 7-9 مساءً.

كما سيتم تنظيم مجموعة من العروض العمانية التقليدية أيضاً في العين مول والبوادي مول يومي 17 و 18 نوفمبر من الساعة 6 - 10 مساء.

فعالية

وشارك مطار الشارقة المسافرين العمانيين احتفالاتهم بالعيد الوطني الثامن والأربعين، الذي يُصادف الثامن عشر من نوفمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة قام موظفو المطار باستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المطار لقضاء إجازاتهم في ربوع الدولة بالهدايا التذكارية والورود والضيافة وقدموا إليهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

ولاقى استقبال موظفي المطار استحسان المسافرين العمانيين، وأسعدتهم هذه اللفتة الكريمة التي قام بها الموظفون، ما يؤكد عمق الروابط الأخوية والصداقة بين البلدين الشقيقين.