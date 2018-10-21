محمد بن راشد: العلم رايتنا التي ستعانق الفضاء

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العلم رمز سيادتنا ووحدتنا.. فخر مسيرتنا، ورايتنا التي ستعانق الفضاء.

ودعا سموه جميع أبناء الوطن ومؤسساته ووزاراته إلى رفع العلم موحداً في الأول من نوفمبر في الساعة الحادية عشرة صباحاً، للتعبير عن المصير الواحد والبيت الواحد، والانتماء الذي لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً.

وكتب سموه على «تويتر»: «الإخوة والأخوات.. تحتفل دولتنا بيوم العلم قريباً.. رمز سيادتنا ووحدتنا.. فخر مسيرتنا.. ورايتنا التي ستعانق الفضاء.. ندعو مواطنينا ومؤسساتنا ووزاراتنا لرفعه موحداً في الأول من نوفمبر الحادية عشرة صباحاً في وقت واحد.. معبرين عن مصير واحد.. وبيت واحد.. وانتماء لا يزيده الزمن إلا ثباتاً ورسوخاً».

ويجسد الاحتفال بـ «يوم العلم» صوراً إماراتية مشرقة، تعكس التكاتف المجتمعي والانتماء والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات وقيادتهم، وتفيض بمشاعر التسامح والسلام والإخاء بينهم وبين الإنسانية جمعاء، وتأتي مبادرة «يوم العلم» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتباراً من نوفمبر 2013، مناسبة وطنية سنوية، يحتفل فيها المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، تزامناً مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في 3 نوفمبر من كل عام.

وأكد وزراء ومسؤولون أن الاحتفال بيوم العلم ينطلق من الثوابت الوطنية، وقيم الولاء والانتماء للوطن وقادته، مشيرين إلى حرص قيادتنا الرشيدة على تعميق مشاعر الفخر والاعتزاز بإماراتنا الحبيبة.

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