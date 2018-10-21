مسؤولون في عجمان وأم القيوين: دعوة القيادة تُعزز قيم الوفاء للإمارات

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

أكد مسؤولون في عجمان وأم القيوين، أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع العلم مطلع نوفمبر المقبل في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والمحلية والبيوت والمزارع تمثل رمزية كبيرة بالنسبة للمواطنين، مشيرين إلى أن توجيهات سموه تعزز الروح الوطنية والانتماء إلى أرض الإمارات.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة في عجمان، إن كل المؤسسات في الدولة تحرص على الاحتفال سنوياً بيوم العلم، باعتباره مناسبة وطنية مهمة تتجسّد خلالها معاني حب الوطن الغالي، والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، كما يرسخ معاني الاتحاد السامية في نفوس أبناء الوطن.

وأكد حرص مؤسسة المواصلات العامة على الاحتفال بيوم العلم، وحضور جميع العاملين في المؤسسة عند وقت الاحتفال برفع العلم، كما تحرص المؤسسة يومياً على تشغيل السلام الوطني عبر مكبرات الصوت صباحاً من أجل تعزيز معاني حب الوطن وسط الموظفين.

رمز

وقال أحمد الرئيسي مدير مركز شباب عجمان، إن الاحتفال بيوم العلم أصبح رمزاً في كل أرجاء الدولة، ويجسد حباً للوطن نتوارثه جيلاً بعد جيل، ويعزز قيم الوفاء والانتماء له، ويجسد قيم العدل والسلام والتسامح والقوة، وهي القيم التي تمكن مواطني الدولة والمقيمين فيها من العيش بأمن وسلام واستقرار، معربين عن مدى فخرهم واعتزازهم بدولة الإمارات، التي تمثل وطناً يعتز من يعيش على أرضه، لافتاً إلى حرص مركز شباب عجمان غرس حب الوطن في نفوس الشباب من خلال الأنشطة والمناسبات الوطنية المختلفة لتعزيز الولاء وحب الوطن وترابه.

فخر واعتزاز

وقال عبيد طويرش القائم بأعمال مدير دائرة التخطيط العمراني وبأعمال مدير بلدية أم القيوين، إن رفع علم الدولة يرمز إلى ما يربط بين الشعب والقيادة والوطن من حب واحترام وعزة، مشيراً إلى أنه ليس هناك تعبير أسمى من رفع علم الدولة في كل الأرجاء في هذا اليوم المجيد، احتفالاً بحب شعب الإمارات للقيادة الرشيدة.

وأضاف، إننا سوف نلبي نداء الواجب، وسنرفع العلم عالياً خفاقاً، كما سنقف صفا واحداً خلف قيادتنا الوطنية، مواطنين وجنوداً متطوعين للذود والدفاع عن الوطن.

وقال منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، إن الإماراتيين كافة سوف يلبون النداء، لأنهم أبناء زايد الخير وأبناء خليفة الخير والعطاء والتضحية، وقد تعلّمنا منهم كيف تكون معاني الانتماء للوطن، ونهلنا منهم الفخر والعزة دائماً، مبيناً أن رفع العلم يعزز من الروح المعنوية لكافة المواطنين ولجنودنا البواسل الذين يدافعون عن حياض الوطن بكل اقتدار وبسالة.