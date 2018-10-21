عائشة سيف: نستحضر منجزات ومكتسبات الدولة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قالت عائشة سيف الخاجة عضو مجلس بلدي مدينة الشارقة والمستشارة التربوية، إن الولاء للوطن والتمسك بالعلم إنما يأتي من الفخر بجهود المؤسسين للدولة الذين رفعوا رايته خفاقة بين الأمم عند قيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971، مستحضرين تضحياتهم التي أبقته مرفوعاً خفاقاً عالياً على مر أربعة عقود ماضية، ونتذكر المنجزات والمكتسبات التي رسخت مكانته بين دول العالم وحجزت له مكاناً متقدماً. وأضافت: نعاهد الله ثم ولاة أمرنا والوطن أن نبذل كل غالٍ ونفيس نحن وأبناؤنا من أجل أن يبقى علم دولتنا مرفوعاً عالياً خفاقاً.